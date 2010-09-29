-PACULT TARAFTARINA GÜVENİYOR VİYANA (A.A) - 29.09.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Avusturya'nın Rapid Wien takımının teknik direktörü Peter Pacult, siyah-beyazlı takımın çok iyi kadroya sahip güçlü bir takım olduğunu belirterek, ''Seyircimizle kendi sahamızda oyunu kontrol eden taraf olmak istiyoruz'' dedi. Pacult, maçın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda Türk asıllı futbolcu Veli Kavlak ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yarın Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli takımlarından biri ile karşılaşacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Beşiktaş çok iyi bir kadroya sahip. Büyük ve dengeli bir takım. İki maçını seyrettim, ikisinde de ayrı kadro gördük. Her maçta 4-5 pozisyon değiştirebilecek kapasiteye sahip bir takım. Benim görevim futbolcularımı rakibe göre ayarlamak.'' -''SCHUSTER'İN DÜŞÜNCELERİNİ OKUYAMAM''- Beşiktaş'ın yıldız futbolculara sahip olduğunun belirtilmesi ve önlem alıp almayacağının sorulması üzerine Avusturyalı teknik adam, ''Hepsi oynayacak mı önce ona bakmak lazım. Schuster'in düşüncelerini okuyamam. Önce oyuncuları sahada görüp ona göre önlem alabilmeliyiz. Bu Guti olabilir, ya da başkası. Evimizde oynadığımız için ilk planımız hücum etmek. Tabii iyi de savunma yaparak'' ifadelerini kullandı. Pacult, Beşiktaş'ın Porto gibi oynadığını anlatarak, ''Biz burada ilk önce kendi takımımıza bakacağız ve oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın futboluna bakmadan, seyircimizle kendi sahamızda oyunu kontrol eden taraf olmak istiyoruz'' dedi. -3 TÜRK ASILLI FUTBOLCUNUN OYNAMASI...- Yarın sahaya 3 Türk asıllı futbolcu süreceğinin hatırlatılması üzerine, ''Üçüyle de konuştum ve disiplinli bir şekilde verilen görevlerini yapmalarını istedim. Yasin ve Tanju 21, Veli 22 yaşında. 3 futbolcum da genç ve onlarla ayrı ilgilendim. Kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerdir'' şeklinde konuştu. -GUTİ VE QUARESMA'DAN ÇEKİNİYOR MU?- Pacult, Beşiktaş'ın yldız futbolcuları Guti ve Quaresma'dan çekinip çekinmediği sorusuna, ''İki futbolcu da çok iyi. İkisi birlikte oynayacak mı? Schuster'in kuracağı kadroda bu hiç belli olmaz. Guti'nin Real Madrid'de ne yaptığını biliyoruz. Ben onun hayranıydım. Ama şimdi eskisi kadar iyi mi göreceğiz'' yanıtını verdi.