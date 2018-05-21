Pablo Laso: "Çok çalışmadan bunu yapamazsınız"

\"Real Madrid tarzıyla Fenerbahçe\'yi mağlup ettik\"

Luka Doncic: \"Olağanüstü hissediyorum\"

Gökhan HEBEPCİ / BELGRAD,(DHA)

THY Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Doğuş\'u 85-80 mağlup ederek kupanın sahibi olan Real Madrid\'de başantrenör Pablo Laso ve Dörtlü Final\'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Luka Doncic, karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Laso, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlarken, \"Bence mükemmel bir iş ortaya koydular. Bugün, cuma günü ve daha geri gidersek ilk antrenman gününden beri çok çalışıyorlar. Çok çalışmadan bunu yapamazsınız. Bizim için inanılmaz bir sezon oldu. Aralık ayında yedi oyuncumdan yoksundum. \'Bizi hiçbir şey yolumuzdan alıkoyamaz\' diye düşündük. Bence bir takımın önemi de şuradan geliyor; insanlar kendilerini ortaya koyuyorlar. Oyuncularım çok büyük fedakarlık yaptılar, takım olarak olgunlaştılar ve olağanüstü bir hafta sonu geçirerek şampiyon oldular. Bence Dörtlü Final olağanüstü bir organizasyon oldu. Oynanan dört maçta da dünyanın en iyi basketbolundan bahsedebiliriz\" dedi.

\"REAL MADRID TARZIYLA FENERBAHÇE\'Yİ MAĞLUP ETTİK\"

Fenerbahçe\'ye çok büyük saygı duyduğunu dile getiren Laso, \"Üç yıl üste üste finale yükseldiler, bu müthiş bir başarı. Bir kişiden bahsetmiyorum, bir organizasyondan bahsediyorum. Ama bizim planımız vardı, onu takip ettik. Neler yapmamız konusunda kafamız berraktı. Bizi incitecekleri pozisyonlara müsaade etmedik. Belki maçın sonunda biraz şüpheye düştük ama onun da üstesinden geldik. Takım çok önemli bir karakter gösterdi. Fenerbahçe\'yi, Fenerbahçe\'nin tarzıyla mı yendik, bunu bilmiyorum. Bence Real Madrid tarzıyla Fenerbahçe\'yi mağlup ettik\" ifadelerini kullandı.

DONCIC: \"OLAĞANÜSTÜ HİSSEDİYORUM\"

Gösterdiği performansla Dörtlü Final\'in en değerli oyuncusu (MVP) olmaya hak kazanan Sloven oyun kurucu Luka Doncic ise olağanüstü hissettiğini söyledi.

Herkesin kendisine neler hissettiğini sorduğunu belirten Doncic, \"Kelime bulamıyorum. Yaşadıklarım olağanüstü. Odaklandığım tek şey şampiyonluğu kutlamak. NBA kararımı, zamanı geldiğinde vereceğim\" diye konuştu.

Takıma 2012 yılında katıldığını hatırlatan Doncic, bu sezonun hayallerini gerçekleştirdiği bir yıl olarak tanımlarken, \"Üç yıl önce Avrupa Ligi Küçükler şampiyonu olduk. A Takım şampiyonu da olmak istiyordum. Bu, üç yıl sonra gerçekleşti\" dedi.

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