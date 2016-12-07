Pablo Escobar'ın tetikçisini gasp ettiler!

Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın tetikçisi Jhon Jairo Velasquez, ülkenin en büyük ikinci şehri olan Medellin'de soyuldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; daha çok Popeye ismiyle bilinen Velasquez, arabasıyla kırmızı şıkta beklerken iki motosikletlinin yanında durup kendisine silah çektiğini söyledi. Soyguncuların, Popeye'nin lüks güneş gözlüklerini, iki altın bilekliğini ve cep telefonunu gasp ettiği belirtildi.

Popeye, avukatının katı tembihleri nedeniyle soygunculara direnmediğini belirtirken, şehrin güvenli olduğunu söyleyen belediye başkanına yüklendi. Popeye, "Belediye Başkanı bir aptal. Şehir tamamen bu motosikletlilerin elinde." ifadelerini kullandı.

300 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Velasquez'in 1980'ler ve 90'larda işlenen 3000'den fazla cinayette parmağı olduğu düşünülüyor. Escobar'ın tetikçilerden oluşan ekibine liderlik eden Popeye, 2014 yılında 22 yıllık cezasını tamamlayarak serbest kaldı. Popeye, serbest kaldıktan sonra belirli aralıklarla kendi Youtube kanalından mesajlar yayınladı. Mesajlarda politikadan, günlük hayata kadar bir çok konudan bahseden Popeye, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun hapisten kaçışını da yorumlamıştı.