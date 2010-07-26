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Dünya

P5+1 TEMSİLCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2010 02:50

-P5+1 TEMSİLCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ve İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'nin İstanbul'da bir araya gelmelerinin ardından görüşmelere ilişkin P5+1 ülkelerinin Ankara'daki temsilcileri Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki görüşmelere katılan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Engin Soysal, toplantının ardından Ankara'ya gelerek, P5+1 ülkelerinin temsilcilerine gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Toplantıya, İngiltere ve Fransa Büyükelçileri, Almanya ve ABD Büyükelçiliği Müstaşarları ile Çin ve Rusya Büyükelçiliği Elçi Müsteşarları katıldı. Bilgilendirme toplantısında görüşmelerin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun sürece yönelik diplomatik faaliyetleri ve temasları hakkında da bilgi verildi. Katılımcılar da İstanbul'daki görüşmelerin hemen ardından yapılan bilgilendirme toplantısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, koordinasyondan dolayı teşekkür etti. AB Komisyonu'nun Türkiye Temsilciliği de görüşmelere ilişkin ayrıca bilgilendirildi.

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