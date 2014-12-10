P24'ün gazetecilik atölyeleri Sivas'ta; Haber merkezlerinde 1 gün

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı “Haber Merkezlerinde 1 Gün” paneli yarın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Panelde de 10 yılı aşkın süre 32. Gün Genel Yayın Yönetmenliği yapan, uzun süre CNN Türk'te haber müdürlüğü yapan ve onlarca haber programı ve belgesele imza atan T24 yazarı Rıdvan Akar "haber televizyonlarında 1 gün" üzerinde konuşacak.

Gazeteciliğin her alanında mesai yapan, halen Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörüğü görevinde bulunan P24 kurucularından Murat Sabuncu panelde "gazetelerde 1 gün" üzerine sunum yapacak. Tecrübeli gazeteci, Doğan Haber Ajansı editörü Yard. Doç. Cihan Oğuz, "ajanslarda 1 gün"ü anlatacak. Panellerin moderatörlüğünü üstlenen T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da, "haber sitelerinde 1 gün" üzerine sunum yapacak.

Panellerde yapılacak sunumların ardından verilecek ödevlerle yapılacak yarışmada çalışmaları derece alan öğrenciler P24 tarafından teşvik amacıyla ödüllendirilecek.

Bağımsız gazeteciliği desteklemek ve gazetecilikte profesyonel standartları yükseltmek amacıyla Eylül 2013'te Hasan Cemal, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Murat Sabuncu, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar ve Doğan Akın tarafından kurulan P24, üniversite programlarının yanı sıra araştırmacı gazetecilik projelerini destekliyor, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü sorunları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak çalışmalar yapıyor, konferans ve paneller düzenliyor. Kurucu başkan Hasan Cemal, P24 Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.