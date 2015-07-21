P24’ten gazetecilere hukuki destek

Bu birim, gazetecilere yönelik dava ve soruşturmaların takibini yapacak, ifade özgürlüğünü ilgilendiren hukuki süreçlere P24 adına müdahil olacak; ayrıca, medya mensuplarını, iletişim fakülteleri öğrencilerini ve kamuoyunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası ve Basın Kanunu başta olmak üzere ifade özgürlüğünü düzenleyen hukuki mevzuat konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenleyecek.



P24 Hukuk Birimi aynı zamanda dava ve soruşturma baskısı altında mesleğini icra etmeye çalışan, haksız yere işinden olan gazetecilere herhangi bir ücret talep etmeksizin hukuki destek verecek.



Gazetecilik mesleğinin ifasından ötürü hukuki problemlerle karşı karşıya kalan Türkiye’nin her yerinden meslektaşlarımız P24 Hukuk Birimi’nden İstanbul Barosu Avukatı Veysel Ok’a aşağıdaki adresten başvurabilirler.





hukuk@platform24.org

Sıraselviler Cad. No: 57/3 Beyoğlu-İstanbul

Telefon: 0532-5520933

*Bu yazı P24'ten alınmıştır