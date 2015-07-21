T24 LogoT24 Logo
Gündem

P24’ten gazetecilere hukuki destek

Bağımsız Gazetecilik Platformu dava ve soruşturma baskısı altındaki gazetecilere ücretsiz avukatlık desteği vermeye başlıyor

21 Temmuz 2015 20:15

Bu birim, gazetecilere yönelik dava ve soruşturmaların takibini yapacak, ifade özgürlüğünü ilgilendiren hukuki süreçlere P24 adına müdahil olacak; ayrıca, medya mensuplarını, iletişim fakülteleri öğrencilerini ve kamuoyunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası ve Basın Kanunu başta olmak üzere ifade özgürlüğünü düzenleyen hukuki mevzuat konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenleyecek.

 

 
P24 Hukuk Birimi aynı zamanda dava ve soruşturma baskısı altında mesleğini icra etmeye çalışan, haksız yere işinden olan gazetecilere herhangi bir ücret talep etmeksizin hukuki destek verecek.  
 
Gazetecilik mesleğinin ifasından ötürü hukuki problemlerle karşı karşıya kalan Türkiye’nin her yerinden meslektaşlarımız P24 Hukuk Birimi’nden İstanbul Barosu Avukatı Veysel Ok’a aşağıdaki adresten başvurabilirler.
 
 
hukuk@platform24.org
Sıraselviler Cad. No: 57/3 Beyoğlu-İstanbul
Telefon: 0532-5520933

*Bu yazı P24'ten alınmıştır

 

ETİKETLER

p24gazetecilikdernekhukukmeslekt24destek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24