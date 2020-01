P24, AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü verecek; odakta 'habercilik yapılmasa gizli kalacak yayınlar' olacak

Başkanlığını Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Avrupa Birliği Komisyonu ve Ljubljana merkezli Barış Enstitüsü’nün nazik destekleriyle, Batı Balkanlar ve Türkiye’de araştırmacı gazeteciliği desteklemek üzere başlatılacak olan AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün ilkini düzenliyor.



AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü-Türkiye’nin uygulanmasında bölgesel ortak olan P24, 1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında özellikle Türkiye’de yetkinin kötüye kullanılması, temel haklar, yolsuzluk ve/veya organize suçlar konusuna odaklanan toplumsal konuları konu alan yayınların aday çalışma olarak iletilmesini bekliyor.



Odak özellikle, kamu yararını ilgilendiren ve haberciliğin yapılmaması halinde gün ışığına çıkamayacak nitelikteki yayınlarda olacaktır.



Türkiye merkezli yazılı basında, radyo, televizyon veya online ortamda veya bunların bir kısmında yayımlanmış olan tüm araştırmacı gazetecilik örnekleri yarışmaya katılabilir.



Gazeteciler yarışmaya bireysel olarak veya bir ekiple birlikte aday gösterilebilir. Gazeteciler, kendi çalışmalarını aday göstermeleri yönünde teşvik edilmektedir.



- Söz konusu ödül 2015 yılında 10,000 Euro’luk toplam ödül içinden verilecektir.



- Türkiye’den en fazla üç en iyi çalışma ödüllendirilecektir.



- Bireysel çalışmalara yönelik ödül miktarı 3,000 ila 5,000 Euro arasında değişmektedir.



- Benzer ödüller, katılımcı yedi ülkede de verilecektir. Tüm kazananlar arasından seçilecek olan bir çalışma sahibi ise The Guardian Foundation tarafından Londra’daki The Guardian/Observer’a bir çalışma ziyaretine davet edilecektir.



Katılımla ilgili talimatlara ve formlara ulaşılabilecek web sayfası: http://www.platform24.org

Başvuru süresi: 12 Nisan 2015 - 12 Mayıs 2015

Daha fazla bilgi için: EUAward@platform24.org