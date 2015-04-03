P24, UNESCO ve ACCESS Info'dan Ankara'da Bilgi Edinme Hakkı Semineri

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu, UNESCO ve ACCESS Info, bilgi edinme hakkının daha etkin kullanımı için Ankara’da iki günlük bir eğitim semineri düzenleyecek.

10-11 Nisan’da, Ankara'da yapılacak seminere katılanlar, Avrupa'daki resmî kuruluşlardan Türkiye hakkında nasıl bilgi alınabileceğini bu konudaki uzman gazetecilerden öğrenip, onların deneyimlerinden somut düzeyde yararlanabilecek.

Seminerde bilgi edinme hakkı, bilgi edinme stratejileri, bunun gazeteciler için önemi, veri gazeteciliği, Avrupa Birliği’nden bilgi edinmek için başvuruda bulunmak gibi konularda sunumlar yapılacak. Katılımcılar, bu amaçla Türkiye için özel olarak hazırlanmış kılavuzdan somut bilgiler edinebilecek..

Seminere Access Info Avrupa yöneticisi Helen Darbishire, araştırmacı gazeteci ve bilgi edinme özgürlüğü eğitmenleri gazeteci Gavin Sheridan ve Staffan Dahlöff ile Türkiye'den Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker ve Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici konuşmacı olarak katılacak.

Legal Leaks seminerine katılmak isteyenler, özgeçmişini de ekleyerek başvurularını info@platform24.org adresine gönderebilir.