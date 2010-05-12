Özyürek: 'Baykal, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor' demedim

T24 -

CHP'de bugün hareketli saatler yaşandı. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek'in 'Baykal'ın adayı Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Ardından Deniz Baykal'dan gelen açıklama parti içinde kurultay öncesi deprem etkisi yarattı.

Noktayı koyan ise yine Kemal Kılıçdaroğlu oldu.Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK toplantısı sonrası adaylık iddialarını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için adaylığının söz konusu olmadığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine, 22-23 Mayısta yapılacak kurultayda genel başkan adaylığının söz konusu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal ile telefonda görüştüğünü ancak bunun kurultay süreciyle ilgili olmadığını ifade etti.



Özyürek NTV'ye ne demişti?

NTV yayınına katılan CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, Deniz Baykal’ın genel başkanlık için aklından geçen ismi açıkladı. Mustafa Özyürek, “Sayın Baykal’ın aklındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi. Özyürek, Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'a "Gel derseniz gelirim" dediğini de aktardı.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 22-23 Mayıs tarihindeki kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.





SONRA BÖYLE KONUŞTU





Özyürek, CHP Genel Merkezi’ne gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada kurultayda Genel Başkanlık için adının geçenlerden birinin CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek, "Bunun etrafında parti kamuoyunun, partinin örgütlerinin birleşmesi gerektiğini, böyle bir arayış olduğunu, Genel Başkanımız’ın samimiyetle bir aday etrafında örgütlerimiz tam olarak birleşirse bu noktada kendisinin de yardımcı olabileceğini söyledi. Bu isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Bu bizim görüşümüzdür. Kamuoyunda da bunlar konuşuluyor. Değerli, yetenekli bir arkadaşımız. Ama parti tabanı, parti kamuoyu nasıl olur, bu kısa sürede sahiplenir mi, onu bilemiyorum, onu önümüzdeki günlerde göreceğimizi ifade ettim. Benim, partinin sözcüsü olarak bir aday açıklamam söz konusu değil" diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun nitelikleri itibariyle değerli bir kişi olduğunu belirten Özyürek, şunları söyledi:

"Ama bütün partiyi kısa sürede derler, toparlar, kucaklar mı, önümüzdeki kurultay sürecini nasıl onu hep beraber belki aşabiliriz ama bir referandum süreci var, bir seçim süreci var, bu aşamalarda ne olacak, bunu partililerimiz ciddi şekilde değerlendirir. Değerlendirdiği isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Başka arkadaşlarımızı da değerlendiriyor olabilir. Sayın Baykal aday olmazsa ben de aday olabilirim diyen başka insanların da olduğunu duyuyoruz, ortadaki isimleri ben telaffuz etmiş oldum. Yoksa benim ne Sayın Baykal adına ne de parti adına bir aday teleffuzum söz konusu olmadı."

-ÖZYÜREK’E PARTİSİNDEN İTİRAZ –

CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek’in, bir televizyon kanalının canlı yayınında Deniz Baykal’ın aklındaki ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemesine partisinden tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sayın Baykal böyle bir şey söylemedi. O görüşmede ben de vardım. Baykal, ‘Bakın kardeşim, ben istifa ettim. Kamuoyunda konuşulan adaylar var. Kemal’in adından da bahsediliyor. Bakın. İçinizden biri de olabilir’ ifadesini kullandı" dedi. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek’in, bir televizyon kanalının canlı yayınında Deniz Baykal’ın aklındaki ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemesine partisinden tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sayın Baykal böyle bir şey söylemedi. Yok, öyle bir şey. Sayın Baykal adaylık için kimseyi işaret etmedi. Sayın Baykal, ‘Benim adayım Kılıçadaroğlu’ demedi. O görüşmede ben de vardım. Baykal, ‘Bakın kardeşim, ben istifa ettim. Kamuoyunda konuşulan adaylar var. Kemal’in de adından bahsediliyor. Bakın. İçinizden biri de olabilir’ ifadesini kullandı" dedi.

ADAYLARA BAKIN-

CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi, Genel Sekreter Önder Sav, Genel Başkan Yardımcıları Yılmaz Ateş, Onur Öymen ve Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek dün Baykal’ı evinde ziyaret etti. Edinilen bilgiye göre görüşmede Baykal, kurmaylarına şöyle dedi:

"Kamuoyunda konuşulan isimler var, Kemal’in de adından bahsediliyor, toparlayabilir mi, bir bakın. Bakın, siz içeriden, ben dışarıdan bakalım. İçinizden biri de olabilir. Başka isimler de olabilir. Benim bu konuda önyargım yok. Ben içtenlikte istifamı verdim. Katkı vermeye hazırım. Siz, bulun. Önemli olan partinin bütünlüğünün korunmasıdır. Parti politikalarında sapma olmamasıdır. Ben bu konuda dışarıdan yardımcı olurum."

CHP’DE ADAYLAR BAYKAL’I BEKLİYOR

-Deniz Baykal’ın istifasının ardından 22-23 Mayıs’ta yapılacak kurultayda aday olmak isteyenler, CHP’nin eski Genel Başkanı’nın kesin tavrını bekliyor. Baykal’ın istifası ile şu ana kadar ikili ve üçlü yürütülen adaylık kulislerinin hafta sonunda grup toplantıları şekline dönüşmesi bekleniyor. Yapılacak toplantılar sonrasında da hafta başında Baykal’ın kesin tavrına göre adayların çıkacağı ifade ediliyor.-CHP kulislerine göre, Baykal aday olmazsa tam anlamıyla bir aday enflasyonu yaşanır. Ancak öne çıkan isimlerin arasında Grup Başkanvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkı Suha Okay ile Samsun Milletvekili Haluk Koç yer alıyor.-Bu arada Baykal’ın tekrar aday olması için bir çalışma yürütülüyor. Cumartesi günü yaklaşık 15 bin kişinin katılacağı "Baykal geri dön" mitingi planlanırken imza kampanyası da sürdürülüyor

.-ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR-





CHP kulislerinde, Baykal’ın geri dönmemesi halinde tam anlamıyla bir aday enflasyonu yaşanacağı ve 15’e kadar ismin aday olabileceği belirtiliyor. Kulislerde adaylık yarışında ise; Grup Başkanvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu ile Hakkı Suha Okay, Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Hikmet Çetin, Umut Oran, Süheyl Batum’un adı geçiyor.Ancak, CHP kulislerinde yarışın Grup Başkanvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkı Suha Okay ile Samsun Milletvekili Haluk Koç arasıda geçeceği belirtiliyor.

-KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI OKAY-

CHP kulislerine göre Baykal’ın aday olmaması halinde yarışın Kılıçdaroğlu, Okay ve Koç’un arasında geçmesi bekleniyor. Genel Sekreter Önder Sav’ın destek verdiği Hakkı Suha Okay’a milletvekillerinden küçümsenmeyecek oranda destek geleceği ifade ediliyor.Milletvekillerinin yarısının da Kılıçdaroğlu’nun arkasında duracağı ifade edilirken, Haluk Koç’a da bir grup milletvekillinin destek vereceği kulislerde konuşuluyor.CHP kulislerinde Baykal’ın aday olmaması halinde hiçbir adayın ilk turda seçilemeyeceği tahminleri yürütülüyor. Sonucun ikinci tura kalacağı ve adayların anlaşma yoluna gidebileceği belirtiliyor.

-HAFTA BAŞI ADAYLAR ÇIKACAK-

Baykal’ın geri dönmemesi halinde adayların hafta başı itibarıyla ortaya çıkması bekleniyor. Baykal’ın istifası ile "fırsatçı değiliz" diyerek sessiz yürütülen adaylık kulislerinin de hafta başı itibarıyla su yüzüne çıkacağı vurgulanıyor. Parti içindeki bir kanat, Deniz Baykal’ın aday olmaması halinde Kılıçdaroğlu ile Koç’un kurultayda ortak hareket etmesi gerektiğini de ifade ediyor.