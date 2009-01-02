Özyer veda etti



Galatasaray Cafe Crown'da görevine son verilen antrenör Murat Özyer, sarı-kırmızılı takımın her kulvarda zirve mücadelesini sürdüreceğine inandığını söyledi.



Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı'nda görevine son verilen antrenör Murat Özyer, yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı ekibe veda etti.



Galatasaray gibi büyük bir camiada gururla görev yaptığını belirten Özyer, ''Görev yaptığım süre içerisinde yanımda olan başta sayın başkanlarımız ve yönetimimiz olmak üzere, çalışma arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi içten destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim'' dedi.



Sarı-kırmızılı takıma yeni yılda tüm branşlarda başarılar dileyen Özyer, ''Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı'nın Beko Basketbol Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupasındaki zirve mücadelesini devam ettireceğine olan inancım sonsuzdur'' ifadelerini kullandı.

