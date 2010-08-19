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Özyeğin Üniversitesi’nin yeni kampüsüne şartlı onay

Üniversitenin su havzasına kurulmasına karşı çıkan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin itirazı reddedildi...

19 Ağustos 2010 03:00


MEHMET DEMİRKAYA T24 

İstanbul Altunizade’de faaliyetini sürdüren Özyeğin Üniversitesi’nin, Çekmeköy Ömerli Barajı uzun mesafeli koruma alanı içinde kurmayı planladığı yeni kampüse şartlı onay verildi. Üniversitenin su havzasına kurulmasına karşı çıkan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin itirazı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedildi.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Mustafa Özyeğin adına kurulan vakfın sahibi olduğu Özyeğin Üniversitesi’nin yeni kampüs projesi sekteye uğradı.

Özyeğin Üniversitesi’nin mülkiyetinde bulunan Çekmeköy Alemdağ’daki, 62 bin 576 metrekarelik araziye yapılmak istenen yeni üniversite kampüsü için imar planı değişikliği istendi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ömerli Baraj Havzası’nda kalan arazinin, 0,20 olan yapılaşma oranını 1 emsale çıkartılmak istenmesini kabul etmedi. Buna karşın imar planlarında konut ve ticaret alanı olan araziyi eğitim tesisi alanına aldı.


Mimarlar Odası’nın itirazı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, değiştirerek kabul ettiği imar planı değişikliğine Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi itiraz etti.
Mimarlar Odası’nın itirazı ile birlikte Özyeğin Üniversitesi’nin arazisinin yeni planlarına yapılan 5 itirazı değerlendiren Belediye Meclisi, itirazları oy çokluğuyla reddetti. CHP grubu Odanın itirazını uygun görerek kabul oyu verdi.


Özyeğin Üniversitesi’nin kampüs planı

Üniversitenin teklif ettiği imar planı değişikliği kabul edilmiş olsaydı eğer, inşaat yapma hakkı 5 misli arttırılmış olacaktı. Yürürlükteki imar planlarına göre söz konusu araziye ancak 12 bin 515 metrekarelik inşaat yapılabiliyor. İstenen değişiklikle 62 bin 576 metrekarelik inşaat yapılacaktı. Üniversitenin teklifine göre araziye şu birimler yapılacaktı:

Fakülte, enstitü ve rektörlük binaları, idari birimler, öğrenci işleri merkezi, kongre merkezi, misafirhane, öğrenci yurtları, lojman, sergi ve konferans salonları, kütüphane, teknopark, anaokulu, laboratuarlar, kapalı ve açık spor salonları, müze, yemekhane, sosyal ve kültürel tesisler, kapalı ve açık otoparklar, güvenlik binaları, sosyal ve teknik altyapı tesisleri ve üniversite ile ilgili diğer birimler.


Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesinin kuruluş çalışmalarına Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2005’de başlandı.

18 Mayıs 2007  tarihinde resmen kurulan Özyeğin Üniversitesi’ne ilk öğrenciler Eylül 2008'de alındı. Altunizade kampüsünde faaliyet yürüten Üniversite, birkaç yıl içerisinde büyük bir kampüs yapmayı planlamıştı. 



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