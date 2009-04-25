Özyeğin: Ekonomide bahara daha çok var

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Türkiye'nin ekonomik krizden çıkması için henüz zamana ihtiyaç bulunduğunu, ancak Türkiye'nin bu durumdan çok iyi olanaklarla çıkacağını

bildirdi.



Hüsnü Özyeğin, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) aylık olağan toplantısında, "Dünyada Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Yansımaları" konulu bir konuşma yaptı.

Özyeğin, ABD'den başlayan ve tüm dünyaya yayılan ekonomik krizden ilk olarak yine ABD'nin çıkacağına değinerek, bunun ABD'deki girişimciliğin Avrupa'dan daha ileri düzeyde olmasına bağladı.



Türkiye ekonomisinin en büyük darbeyi 2001 krizinde yediğini, ekonominin yüzde 9.4 oranında küçüldüğünü hatırlatan Özyeğin, bugün krizin Türkiye'deki boyutlarının 2001'den daha az olacağını savundu. Krizin Türkiye ile doğrudan ilgisi bulunmadığına da işaret eden Özyeğin, "Türkiye gayet iyi gidiyordu. 3-4 yıldır, her yıl ekonomi yüzde 6 oranında büyüyordu. Türkiye, ABD'de yaşanan

ekonomik depremin tsunamisine yakalandı" dedi.



Krizin ana nedeninin ABD'de konut fiyatlarının aşırı yükselmesi ve sonra birden bire düşmesi olduğuna değinen Özyeğin, krizle birlikte ABD'de işsizliğin çığ gibi büyüdüğünü, her ay 650 bin ABD'linin daha işsizler ordusuna katılmaya devam ettiğini bildirdi. İşsizlik oranının ABD'de yüzde 10'a yükselmesinin beklendiğini ifade eden Özyeğin, ABD'de bankacılık ve otomotiv sektörlerinin,

destek almalarına karşın henüz krizden çıkamadıklarına dikkati çekti.



ABD'de bankacılık sektörünün iyi denetlenmediğini de vurgulayan Özyeğin, ABD bankalarının, sermayelerine göre çok büyük riskler aldıklarını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 1'e indirmesinden sonra bankaların spekülatif yatırım arayışlarına yöneldiklerini anlatan Özyeğin, bu arayışların sonunda balonun patladığını kaydetti. Özyeğin şöyle konuştu:



"210 bin nüfuslu Dubai'de milyonlarca metrekarelik inşaatlar yapıldı ve bu balon patladı. Türkiye'de inşaatlar yapmak isteyen Dubaili yatırımcılar, kendi ülkelerinde yaptıkları inşaatların kredilerini nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Dünyanın en güçlü bankalarından Citibank'ın değeri 300 milyar dolardan geçtiğimiz 2-3 hafta önce 7.5 milyar dolara indi. Bu, ortalama bir Türk bankasının değeri kadardır. Evet balon patladı. Kriz dünyaya yayıldı. Şimdi krizin etkileri yavaş

yavaş giderilmeye çalışılıyor. Ancak, ekonomik krizin bahara dönüşmesi için daha

zamana ihtiyaç var. Türkiye'nin 2001 krizinde yaşadıkları çok acıydı. Türkiye'de inanılmaz bir bankacılık krizi yaşandı. Bu krizden hem bankacılar, hem bürokratlar ders aldı. Türk bankacılık sektörü bu krize sağlam ve likit şekilde girdi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BBDK) ile Merkez Bankası'nı kutlamak lazım. Türkiye'de ekonomi duraklarken, bankacılık sektörü dimdik

ayaktadır."

