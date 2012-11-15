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'Özürlü', 'sakat' ve 'çürük' ifadeleri kaldırılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Twitter hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı

15 Kasım 2012 19:35

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, mevzuatta ve kanunlarda yapılacak değişiklikle 'özürlü' ibaresinin 'engelli', 'sakatlar' ibaresinin 'engelliler', 'çürük' ibaresinin de 'askerliğe elverişli olmayanlar' olarak değiştirileceğini açıkladı.
 
Şahin, mevzuatta yer alan 'özürlü' ibaresinin 'engelli', 'sakatlar' ibaresinin de 'engelliler' olarak değiştirileceğini açıkladı.
 
Bakan Şahin, Askerlik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle de 'çürük' ibaresinin 'askerliğe elverişli olmayanlar' şeklinde ifade edileceğini belirtti.
 
Şahin'in Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:
 
“Engellilerimize yönelik önemli bir haberi ilk kez paylaşmak istiyorum. Mevzuatımızda yer alan tüm "Özürlü" ibareleri Sn. Başbakanımızın da daha önce ilan ettiği gibi "Engelli" olarak değiştiriliyor. İlgili teklifimizi Başbakanlığa bugün gönderiyoruz. Önemli bir gelişme daha: Askerlik Kanunundaki "Çürük" ibaresi "Askerliğe Elverişli Olmayanlar" ifadesi ile değiştiriliyor.
 
Bir de çeşitli kanunlardaki "Sakatlar" ifadesi de "Engelliler" olarak değiştirilecek. Engellilerimizin önündeki bütün engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Haliyle de Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Md. adı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gn. Md. olarak değiştirilecek.”
 

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