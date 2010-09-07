-ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI ERTELENDİ KAYSERİ (A.A) - 07.09.2010 - Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında çalışacak 2000 özürlü eleman alımı için 19 Eylülde yapacağı imtihan ertelendi. Yeni sınavın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı açıklandı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, daha önce 19 Eylülde yapılacağı açıklanan özürlü personel alımı imtihanlarının ileri bir tarihe alındığını, yeni imtihan tarihlerinin ise Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacağını söyledi. Çetinkara şöyle devam etti: ''Sağlık Bakanlığı, 19.09.2010 tarihinde yapılacağı açıklanan özürlü personel alımı sınavlarının, sınav teknolojisi, salon ve refakatçi temini, değişik unvanlı özür gruplarının öğrenim düzeyine göre soru ve cevaplar ile sınav kılavuzların hazırlanması ve sınavların tüm illerde yapılabilmesi bakımından, daha donanımlı bulunan ve kanunla kurulu sınav merkezi olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti. Sınav tarihi ile diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında yapılacak protokolle belirlendikten sonra Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinden ilan edilecek.''