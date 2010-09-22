-ÖZÜRLÜ MEMURLARA KURUM DEĞİŞTİRME HAKKI ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Devlette memur olarak çalışan özürlüler, yeni sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla diğer kurumlarda da mesleklerine uygun kadrolara atanabilecek. Devlet Personel Başkanı (DPB) Mehmet Tekinaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu kamuda özürlü personel istihdamının daha kolaylaştırıldığını söyledi. Anayasada, devletin engellileri koruması ve toplum hayatına intibakları konusunda gerekli tedbirleri almasının öngörüldüğüne işaret eden Tekinaslan, bu çerçevede sadece özürlüler için kamu kurumları tarafından yılda 3 kez memur sınavı yapılması uygulamasının getirildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında da dolu kadrolarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Devlet Personel Başkanlığının da özürlülerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunması, istihdama katılmaları, ekonomik bağımsızlığı bulunan bireyler haline gelmeleri ve bu yolla refah düzeylerinin artırılması konusunda çalışmalar yaptığını vurgulayan Tekinaslan, bunlar hakkında da şu bilgileri verdi: -GEÇEN YIL 212, BU YIL 7.526 YENİ İSTİHDAM- ''Daha önceden özürlü istihdamı ile ilgili zorunluluk kapsamında bulunmayan düzenleyici ve denetleyici kurumlar da özürlü personel çalıştırma zorunluluğu olan kuruluşlar arasına alınmıştır. - Özürlü istihdamına ilişkin zorunluluk kapsamında 2010 yılı içerisinde yapılacak olan atamaların kamu kurumlarına her yıl bütçe kanunları ile tahsis edilen kadro sayılarına ilişkin sınırlamanın dışında tutulması sağlanmıştır. Özellikle 2010 yılında Bütçe Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, kamudaki özürlü istihdamının kadro sınırlamasının dışında bırakılması ile kurumlara özürlü istihdamı konusunda kolaylık sağlanmış ve özürlü personel istihdam açığı bulunan kurumların bu açıklarının kapatılması amaçlanmıştır. 2009 yılında kamu kurumları Nisan-Mayıs döneminde 30, Temmuz-Ağustos döneminde 56, Ekim-Kasım döneminde ise 126 olmak üzere toplam 212 özürlü personel istihdamı için ilana çıkmış iken, bu yıl kamu kurumları sadece Nisan-Mayıs dönemi için toplam 5 bin 148, Temmuz-Ağustos dönemi için 2 bin 378 olmak üzere 2 dönemde toplam 7 bin 526 özürlü personel istihdam için Başkanlığa başvurmuş, bunlar uygun görülmüş ve sınav ilanları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.'' -İŞ DEĞİŞTİRME HAKKI- Devlet Personel Başkanı Tekinaslan, özürlülerin kamuda istihdamı ve böylece toplumsal hayata katılmaları konusundaki son çalışmanın da Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikteki değişiklik olduğunu ifade etti. Tekinaslan, Yönetmelik değişikliği ile uygulamaya konulan düzenlemeleri de şöyle sıraladı: ''- Halen devlet memuru olarak çalışmakta olan özürlülerin tekrar özürlü alım sınavında başarılı olmaları kaydıyla diğer kurumlarda mesleklerine uygun kadrolara atanabilmeleri yolunda kendilerine fırsat sağlanmıştır. Önceki uygulamada özürlülerin sadece yapılan sınav sonucunda ataması yapılıyordu ve tekrar özürlü alım sınavlarına girmesi mümkün değildi. Son değişiklik ile bu kısıtlama da kaldırılmıştır. - Kurumlarca yapılan özürlü memur alımına ilişkin sınavların sonuçlarının, sınava giren adayların almış oldukları puanlar ile birlikte ilan edilmesi ve ilgililere yazılı olarak bildirilmesi yönünde değişiklik yapılarak, sınav sonuçlarının şeffaflığının sağlanması amaçlanmıştır. - Özürlü personel alımına ilişkin duyuru giderlerinin azaltılması sağlanmıştır. - Mevcut Yönetmelik'te yer alan memurluğa alınma şartlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartlara paralel olarak değiştirilmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi öngörülmüştür. - İş talep formu ile istihdam edilen özürlü memurlara ilişkin bilgi formu güncellenmiş ve duyuru başvuru formu Yönetmeliğe eklenmiştir.''