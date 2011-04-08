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ÖZÜRLÜ KARDEŞLER DUMANDAN BOĞULDU KAHRAMANMARAŞ (A.A)

08 Nisan 2011 01:25

-ÖZÜRLÜ KARDEŞLER DUMANDAN BOĞULDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 07.04.2011 - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ortopedik özürlü 2 kardeş, yerinden çıkan soba borusundan odaya yayılan dumandan boğuldu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökahmetli köyünde Mehmet Dal, doğuştan ortopedik özürlü olan oğlu Veli Dal (41) ve kızı Hüsne Dal'ın (38) birlikte kaldığı odadaki sobayı yaktıktan sonra kendi odasına gitti. Bir süre sonra yatağa bağımlı Veli ve Hüsne Dal'ın üzerini örtmek için yeniden çocuklarının odasına giden baba Mehmet Dal, odanın dumanla kaplı olduğunu gördü. Mehmet Dal tarafından evin dışına çıkarılan Veli ve Hüsne Dal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen Veli ve Hüsne Dal'ın dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Özürlü kardeşlerin cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.

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