‘Özür’e soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı akademisyen ve aydınların başlattığı "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyasıyla ilgili olarak "Türk milletini alenen aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.



Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Satır, Sabahat Özgür, Mehmet İnal Kolburan, Hüseyin Erdoğan, Serdar Orhaner ve Kürşat Karacabey hazırladıkları ortak dilekçeyle "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyasını organize edenler ve bildiriye imza atanların, TCK'nın 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini alenen aşağılama" suçu kapsamında cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu.



Dilekçede, "kendilerine aydın sıfatı verilen bir kısım kişilerin internette www.ozurdiliyoruz.com adıyla bir web sayfası düzenleyip 1915 olayları nedeniyle 'Ermenilerden Özür Dileme' kampanyası başlattıkları, bu doğrultuda hazırladıkları bir metni kamuoyunun imzasına açtıkları ve bu bildiri metnini bir kısım kişilerin de imzaladıkları" ifade edildi.



İmzaya açılan metinde; "1915'te Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı Büyük Felaket'e duyarsız kalınmasını, bunun inkar edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum" ifadesinin yer aldığı anımsatıdı.



Suç duyurusunda, "Aynı tarihlerde Ermeni çete örgütlerinin, emperyalist işgalcilerin işbirlikçisi sıfatıyla yüz binlerce Türk insanına vahşice katliam uygulamalarına vicdanları kör ve kapalı bulunan bu sözüm ona aydınların, 'inkar edilmesini vicdanım kabul etmiyor' dedikleri olgunun; 'Türklerin Ermenilere soykırım yaptıkları iddiası'ndan ibaret olduğu, dünya alemce bilinen bir olgudur. Çünkü şu ana kadar hiçbir geçerli delile dayandırılmamış bulunan sözde soykırımı iddiasının, çirkin bir iftiradan ibaret olduğu, Türk Devleti'nin haklı olarak vazgeçilmez bir politikası olagelmiştir. İşte aydın geçinen bildiriciler bu politikayı 'inkar' olarak tanımlamakta; kendileri bu inkara katılmadıklarını beyanla, sözümona, Türk milletini 'soykırım yapmakla' suçlamaktadırlar" denildi.



Dilekçede, Türk milletinin, uluslararası metinlerde insanlık suçu olarak tanımlanan soykırımcılıkla itham edilmesinin, Türk milletinin aşağılanması anlamına geldiği ifade edildi.



Dilekçede ayrıca, "Şüphelilerin söz konusu aşağılama eylemi, bütün dünyaya hitap eder şekilde internet üzerinden gerçekleştirilmekle ve de bütün basın yayın organlarına servis edilmekle; bu aşağılamanın 'alenen aşağılama' niteliğinde olduğu da tartışma götürmez netlikte ortadadır" ifadesi kullanıldı.



Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı aydınlar tarafından düzenlenen "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyası ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilecek soruşturma, "Türk milletini alenen aşağılama" suçu kapsamında yürütülecek.



Soruşturma çerçevesinde, söz konusu kampanyayı düzenleyenlerin ifadelerine başvurulacak ve "www.ozurdiliyoruz.com" adlı web sayfası incelenecek.

