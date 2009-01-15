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Dünya

'Özür'e karşılık Fransa'dan 'teşekkür'

Fransa'da yaşayan Ermeni asıllı aydınlar, Türkiye'de başlatılan 'özür' kampanyasına karşılık 'teşekkür kampanyası' başlattı.

15 Ocak 2009 02:00

Fransa'da yaşayan Ermeni asıllı sanatçı ve aydınlar, 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye'de bir grup aydın tarafından başlatılan kampanyaya karşılık "teşekkür kampanyası" başlattı.

"Teşekkürler" başlığı ile başlatılan imza kampanyasının metninde, "Bu girişimi kişisel olarak başlatan Türk vatandaşlarına teşekkür ediyoruz" denildi.

Aydın ve sanatçıların yer aldığı 21 Ermeninin başlattığı ve destekleyenlerin sayısının gün geçtikçe arttığı belirtilen kampanyanın metninde, "Bu girişimi destekliyoruz. Gerçek bir umut işareti ve tarihi bir ilerleme olarak görüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Teşekkür metnine ilk imza atanlar arasında Fransız sinema oyuncusu ve yönetmen Simon Abkaryan, oyuncu ve yapımcı Serge Avedikyan, yazar Denis Donikyanian, Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan ünlü yönetmen Atom Egoyan, sinemacı Robert Guedigayan, dernek başkanı Jean-Claude Kebabciyan, felsefe profesörü Michel Mariyan, yazar Nairi Nahapetiyan, besteci Gerard Torikyanyar bulunuyor.

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