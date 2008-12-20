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'Özür'e hakimden suçlama

Şişli 2. Asliye Ceza Hakimi, ’özürdiliyoruz.com’ sitesinin kapatılmasını ve imzacıların 301’den yargılanmasını istedi.

20 Aralık 2008 02:00

Şişli 2. Asliye Ceza Hakimi, ’özürdiliyoruz.com’ sitesinin kapatılmasını ve imza atanların da 301’den cezalandırılmasını istedi.

Bir grup yazar, sanatçı, bilim adamı ve hukukçunun imzaya açtığı ve Türkiye gündemini sarsan “1915 Büyük felaketi için Ermeni kardeşlerimizden özür diliyoruz” kampanyası, çok ilginç bir suç duyurusuna konu oldu.

“Ermeniler’den özür diliyoruz” kampanyası için suç duyurusunda bulunan kişi de Şişli 2. Asliye Ceza Hakimi Hakkı Yalçınkaya. Hakim Yalçınkaya, “özürdiliyoruz.com” sitesinin kapatılmasını ve imza atanların “Türklüğü aşağılamak” suçundan TCK’nın 301’nci maddesine göre 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Suç duyurusunda bulunan hakim hakkında, Ergenekon davası sanıklarından Avukat Kemal Kerinçsiz’e telefonda “Bir emriniz var mı?” dediği için Adalet Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

301. madde ne diyor?

MADDE 301 - (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini veya Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, 1. fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır.

‘Emriniz var mı’

Yalçınkaya (45) , Agos Gazetesinde ’soykırım’ iddiasına yer verdikleri için Serkis Seropyan ile Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’i 301’inci maddeden 1 yıl hapse mahkum edip, cezayı ertelemişti. Ergenekon sanıklarından Kerinçsiz’le öğrencilik yıllarından tanışan Yalçınkaya’nın, polisin dinlediği bir görüşmede Kerinçsiz’e “Bir emriniz var mı?” derken, Kerinçsiz de kendisine ’Hakkıcığım’ diye hitap ettiği öne sürülmüştü.. Bu görüşme Adalet Bakanlığı müfettişlerince inceleniyor.

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