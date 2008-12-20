T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Özür’de elçiler cephesi büyüyor

'Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum' kampanyasına karşı, emekli büyükelçilerin yayımladıkları bildiriye destek artıyor

20 Aralık 2008 02:00

Bir grup aydın öncülüğünde başlatılan, “Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum” kampanyasına karşı, emekli büyükelçilerin yayımladıkları karşı bildiriye destek artıyor.

60 emekli büyükelçi ve diplomatın imzaladığı bildiriye, dün aralarında emekli ve görevdeki büyükelçi ve diplomat 34 kişi daha destek verdi.
Eski Berlin Büyükelçisi ve eski Bakan Mehmet Ali İrtemçelik’in, şu an emekli olmamasına ve merkezde bulunmasına karşın, emekli büyükelçilerin bildirisine imza atması da dikkati çekti. Dün itibariyle İrtemçelik ile birlikte imzacı sayısı 94’e ulaştı.

İşte yeni destekçiler

Mehmet Ali İrtemçelik, Deniz Bölükbaşı, Altan Güven, Mehmet Ezen, Nuzhet Kandemir, Ertuğrul Kumcuoğlu, Turan Moralı, Candemir Önhon, Varol Özkoçak, Şanlı Topçuoğlu, Aydın Tosun, Kamran İnan, Emin Gündüz, Hatay Savaşçı, Üstün Dinçmen, Reşat Arım, Oktay Aksoy, Filiz Dinçmen, Metin Örnekol, Onur Gökçe, Deniz Uzmen, Pulat Tacar, Güven Öztek, Selçuk Korkud, Nurettin Karaköylü, Metin Mekik, Aykut Berk, Bilgin Unan, Mustafa Aşula, Gözen Unan, Fahir Alaçam, Kemal Girgin, Füsun Çetintaş ve Haluk Sayınsoy.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24