‘Özür’de elçiler cephesi büyüyor

Bir grup aydın öncülüğünde başlatılan, “Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum” kampanyasına karşı, emekli büyükelçilerin yayımladıkları karşı bildiriye destek artıyor.



60 emekli büyükelçi ve diplomatın imzaladığı bildiriye, dün aralarında emekli ve görevdeki büyükelçi ve diplomat 34 kişi daha destek verdi.

Eski Berlin Büyükelçisi ve eski Bakan Mehmet Ali İrtemçelik’in, şu an emekli olmamasına ve merkezde bulunmasına karşın, emekli büyükelçilerin bildirisine imza atması da dikkati çekti. Dün itibariyle İrtemçelik ile birlikte imzacı sayısı 94’e ulaştı.



İşte yeni destekçiler



Mehmet Ali İrtemçelik, Deniz Bölükbaşı, Altan Güven, Mehmet Ezen, Nuzhet Kandemir, Ertuğrul Kumcuoğlu, Turan Moralı, Candemir Önhon, Varol Özkoçak, Şanlı Topçuoğlu, Aydın Tosun, Kamran İnan, Emin Gündüz, Hatay Savaşçı, Üstün Dinçmen, Reşat Arım, Oktay Aksoy, Filiz Dinçmen, Metin Örnekol, Onur Gökçe, Deniz Uzmen, Pulat Tacar, Güven Öztek, Selçuk Korkud, Nurettin Karaköylü, Metin Mekik, Aykut Berk, Bilgin Unan, Mustafa Aşula, Gözen Unan, Fahir Alaçam, Kemal Girgin, Füsun Çetintaş ve Haluk Sayınsoy.





