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‘Özür Kampanyası’nda son söz Şahin’in

‘Ermeniler’den Özür Kampanyası’na katılan isimlere 301. Madde'den soruşturma açılıp açılmayacağına, Adalet Bakanı karar verecek.

10 Mart 2009 02:00

‘Ermeniler’den Özür Kampanyası’na katılan isimlere 301. Madde'den soruşturma açılıp açılmayacağına, Adalet Bakanlığı karar verecek. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,’ Ermeniler’den Özür Kampanyası’nda üst mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı Adalet Bakanlığı’na götürdü. Üst mahkeme, kampanyaya imza atanlar hakkında soruşturma yapılmasının yolunu açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Ermeniler’den Özür Dileme Kampanyası’nı, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirerek, ‘takipsizlik’ kararı vermişti.

Ancak itiraz üzerine Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, takipsizlik kararını kaldırmış, yani kampanyaya imza atan isimlere Türklüğe hakareti de düzenleyen 301. Madde’den soruşturma yolunu açmıştı. Bunun üzerine Başsavcılık, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını Adalet Bakanlığı’na götürdü.

301. Madde’den soruşturmalar Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlı. Eğer Bakanlık izin vermezse, kampanyaya imza atanlarla ilgili soruşturma açılamayacak.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, net bir ifade kulanmamış ve gerekli araştırmaların yapıldığını, dosya önlerine geldiğinde kararı vereceklerini dile getirmişti.

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