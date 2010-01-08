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'Özür kampanyasında davaya gerek yok'

Yargıtay, 1915 olayları nedeniyle bir grup aydının başlattığı ‘Ermenilerden özür dileme’ kampanyasında suç unsuru bulunmadığına hükmetti.

08 Ocak 2010 02:00

T24 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 1915 olayları nedeniyle bir grup aydının başlattığı ‘Ermenilerden özür dileme’ kampanyasında suç unsuru bulunmadığına hükmetti.


Bir grup aydın önceki yıl “1915’te Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı büyük felaket’e duyarsız kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddiyor, kendi adıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum” yazılı metni internet üzerinde imzaya açmıştı. Bazı vatandaşların kampanyaya ilgili suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren, girişimi düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirerek, takipsizlik kararı verdi. Ancak yapılan itiraz üzerine Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘takipsizlik’ kararını kaldırarak, kampanyanın ‘Türklüğü alenen aşağılama’ suçunu oluşturup oluşturmadığına mahkemenin karar vermesi belirtti. Mahkeme, şüpheliler hakkında soruşturma açılması için dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Savcı Abdulvahap Yaren ise verdiği takipsizlik kararında direndi. Yaren, Adalet Bakanlığı’nın mahkeme kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay’a başvurmasını istedi. Bunun üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne geldi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasını istedi. Daire, kararında suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen kişilerin yerel mahkeme kararına itirazlarının mümkün olmadığı belirtildi.

Yargıtay’ın bu kararının ardından dosya Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme Yargıtay kararına uyarsa, kampanyayı düzenleyenlere dava açılmayacak. Mahkemenin kararında ısrar etmesi durumunda dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gidecek. Dosyaya ilişkin son kararı kurul verecek.

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