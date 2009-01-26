'Özür Diliyoruz' kampanyasına takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı aydınlar tarafından düzenlenen "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyası ile ilgili soruşturmada, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.



Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonunda, söz konusu kampanya ile ilgili olarak "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildi.



Takipsizlik kararında, "Demokratik toplumlarda karşıt fikirlerin de düşünce özgürlüğü çerçevesinde koruma altında olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği" belirtildi.



Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Satır, Sabahat Özgür, Mehmet İnal Kolburan, Hüseyin Erdoğan, Serdar Orhaner ve Kürşat Karacabey hazırladıkları ortak dilekçeyle "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyasını organize edenler ve bildiriye imza atanların, TCK'nın 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini alenen aşağılama" suçu kapsamında cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulunmuştu.



Dilekçede, imzaya açılan metinde; "1915'te Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı Büyük Felaket'e duyarsız kalınmasını, bunun inkar edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum" ifadesinin yer aldığı anımsatılmıştı.



"Büyük Türk milletinin, uluslararası metinlerde insanlık suçu olarak tanımlanan soykırımcılıkla itham edilmesinin, Türk milletinin aşağılanması anlamına geldiği" ifade edilen dilekçede, "Şüphelilerin söz konusu aşağılama eylemi, bütün dünyaya hitap eder şekilde internet üzerinden gerçekleştirilmekle ve de bütün basın yayın organlarına servis edilmekle; bu aşağılamanın 'alenen aşağılama' niteliğinde olduğu da tartışma götürmez netlikte ortadadır" denilmişti.



Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı aydınlar tarafından düzenlenen "Ermenilerden Özür Dileme" kampanyası ile ilgili olarak soruşturma başlatmıştı.

