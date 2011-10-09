T24 - Galibiyetin sevincini coşkulu manşetlerle yaşayan Alman medyasında, Türkiye'nin artık Belçika’yı yenmesi için kendilerine duacı olduğu yorumları yapıldı.





Sport Bild: Türkiye´yi grup ikincisi olamama korkusu sardı. Salı günü oynanacak son maçlarda son saniyeye kadar Türkler titreyecek.



SAT1: İkincilik için Türkiye´nin Azerbaycan´ı yenmesi yetmeyecek. Almanya´nın Belçika’ya yenilmemesi gerekiyor. Türkiye dua edecek.



RTL: Almanya cehennem kazanından geçmesini bildi. Almanya 11´i Türkiye´yi rahat geçti: 3-1.



Focus: Almanya Türkiye’de parladı. Almanya Mesut’suz da kazanabileceğini bir kez daha gösterdi. İyi futbolla dokuzda dokuz yaptı.



Sport1: Özellikle ilk yarıda çok koşan çok çalışan Türkler karşısında Almanya ilk yakaladığı fırsatı gole çevirip son sürat yoluna devam etti.



Kicker: İlk yarıda enerji dolu olan Hiddink´in Türkleri karşısında Alman Milli Takımı zor anlar yaşadı. Fakat Mario Gomez ortaya çıktı.



Frankfurter Rundschau: Uzatmalı ama iyi son. Biraz da şansımızla maçın başında geriye düşmedik. Fakat sonunu iyi getirdik ve haklı kazandık.

Özür dileriz Türkiye, biz çok iyiyiz



Bild: Özür dileriz Türkiye. Biz çok iyiyiz. Jogi’nin (Löw )gençleri sizin karşınızda da çok iyi ve güçlü olduklarını gösterdiler.



Kölner Ekspress: Jogi’nin gençlerini durdurmak çok zor. İstanbul’da 50 bin taraftarı önünde Türk Milli Takımı da bunu başamadı.



Süddeutsche.de: Grup maçlarının hepsini kazanmak için yola çıktılar. 9. maçı da kazandılar. Hedefleri şimdi 10. ve son maçı da kazanmak olmalı.



La Gazzetta dello Sport (İtalya): Almanya 50 bin kişi önünde Türkiye’ye öyle bir futbol dersi verdi ki! Hiddink’in öğrencileri 3. sıraya düştü. Play off riskte.



Sky Sport TV (İtalya): Almanya Türkiye’nin gözünün yaşına bakmadı, 9. galibiyeti aldı.

Belçikalıların yüreği ağzına geldi



Het Laatste Nieuws: Türkiye Hakan’ın golüyle farkı 1’e indirince Belçikalıların yüreğini ağızına getirdi ama Almanya 10’da 10’a kararlıydı.



Le Soir: Almanya Türkiye’de dokuzuncu zaferine imza attı. Şimdi onuncuyu Belçika karşısında almak istiyorlar.





Derniere Heure: Almanya, Türkiye’ye acımadı. Türkiye çok bariz pozisyonları kaçırdı. Almanya’nın galibiyeti Belçika’nın 2.’liğe yükselmesini sağladı.

Almanlar sabah 5’e kadar eğlendi



Türkiye’yi 3-1 mağlup eden ve salı günü Belçika ile karşılaşacak olan Alman Milli Takımı, bu galibiyeti sabah 05.00’e kadar kutladı. Milli Takımızı 3-1’lik net bir skorla geçen Almanyaya, 90 dakika bitimi İstanbul’dan ayrılmadı. Salı günü kaderimizi tayin edecek olan Belçika karşısına çıkacak olan Almanlar, Löw’ün izni ile galibiyeti İstanbul gecelerinde kutladı..

Tekne ile ayrıldılar



Alman yıldızlar, tekne ile İstanbul’un gözde eğlence merkezi olan Anjelique’yi ilk durak olarak seçti. Burada alkole kendini bırakan futbolcuları, mekanda 2 saat kaldıktan sonra Reina’ya geçtiler. Mesut Özil’in de bulunduğu Alman yıldızlar, mekandan sabaha karşı 05.00’te aşırı alkollü olarak tekne ile ayrıldı.

