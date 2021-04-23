"Özür dilerim, Covid aşısı olduğunu bilmiyordum": Çalınan dozlar hastaneye geri bırakıldı

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Hindistan'ın Haryana eyaletinin Jind bölgesindeki bir devlet hastanesinden çalınan bin 700'den fazla doz aşı saatler içinde yerine geri koyuldu.

Aşıları çalan kişinin poşetin üzerine, "Özür dilerim, bunların Koronavirüs aşısı olduğunu bilmiyordum" yazılı bir not bıraktığı görüldü.

Polis istasyonundan yapılan açıklamaya göre hastaneden bin 270 doz Covishield ve 440 doz Covaxin aşısı çalınmıştı.

Olay, bir hastane çalışanının çarşamba günü hastanenin Koronavirüs aşılarının tutulduğu dondurucunun kilidinin kırılmış olduğunu fark etmesinin ardından gün yüzüne çıktı.

Polis, "Hırsızın başka bir ilaç veya aşı çalmaya çalışırken yanlış aşıyı aldığını fark edip geri bırakmış olma ihtimali var" dedi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.