Özür dilemeyen Rasmussen 'gönül aldı'

Tempo24

Rasmussen'den karikatür özrü yok

'Roj TV'ye siyasi kapatma olmaz'

'İlişki bulursak kapatırız' dedi



Afganistan vurgusu

Terör örgütü PKK

O karikatürist konuştu: Korkmayacak kadar yaşlandım

Rasmussen krizinin perde arkası...

Rasmussen'in omuzu çıktı

'Doktorlarınızla gurur duyabilirsiniz'



Türkiye'nin yoğun itirazlarının ardından, PKK'nın Danimarka merkezli yayın organı Roj TV'ye karşı önlem almak ve Hz. Muhammed karikatürleriyle ilgili olarak İslam dünyasından özür dilemesi beklenen müstafi Danimarka Başbakanı ve NATO'nun yeni genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen bugün yaptığı ilk konuşmada hayal kırıklığına uğrattı.İstanbul'da yapılan Medeniyetler İttifakı Zirvesi'ne katılan Rasmussen, ilk konuşmasında, özür dilemek yerine, "Hz. Muhammed'e yönelik karikatürler bir hakaret ve saygısızlık olarak algılandı; ancak benim görüşüm bu yönde değil. Biz ifade özgürlüğüne inanıyoruz" dedi.İkinci konuşmasında ise, PKK için ‘terör örgütü’ ifadesini kullanan Rasmussen, “Roj TV’nin PKK ile bağlantısı bulunursa kanalı kapatırız” dedi. Rasmussen, öğleden sonra yaptığı ikinci konuşmada Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:“NATO’daki yeni görevime 1 Ağustos itibarıyla başlayacağım. Bu foruma katılmaktan da mutluyum. Çünkü forumun konusu aynı derecede NATO’yu da ilgilendiriyor.NATO’nun güvenlik konsepti artık çok daha komplike bir hale gelmiş durumda. Sadece askeri yöntemlerle bu diyaloğu oluşturmamız mümkün olamaz. Partnerler arasında ve askeri kesimle sivil kesim arasında çok daha güçlehndirilmiş bir diyaloğa ihtiyaç var. Aksi halde üstesinden gelip başaramayız.NATO’nun Afganistan’daki operasyonları askeri ve sivil kesim arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.Bu nedenle de işin özünü oluşturan çok daha yoğunlaştırılmış bir gayret içinde olmamız lazım. Akdeniz diyaloğu ve İstanbul İşbirliği girişimi bu platformların çok iyi birer örneğini oluşturuyor. Ben de NATO Genel Sekreteri olarak katkıda bulunacağım.Bu açıdan Türkiye ile yakın işbirliği içinde bulunacağım,. Türkiye’yi hem çok yakın bir müttefik, hem de önemli bir stratejik ortak olarak görüyorum. Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya arasında bir köprü vazifesi görüyor ve olumlu bir diyalog geliştirmek için çok önemli bir rol oynuyor.Onlarca yıl terörle mücadele eden, terör örgütü PKK'dan zarar görmüş bir ülkede konuştuğumda, güvenilir beyanda bulunmak istiyorum" diyen Rasmussen, terörizmin, müşterek güvenlikleri karşısında büyük tehdit oluşturduğunu ve hiçbir taviz vermeden terörizmin karşısında durmaları gerektiğini belirtti.Rasmussen, terörizmin, özgürlüklere de tehdit oluşturduğuna ve toplumlar arasında nefret hissini uyandırdığına dikkati çekerek, tüm NATO ülkelerinin bu kaygılarının bilincinde olduğunu ve NATO Genel Sekreteri olarak bu kaygıları gündeme getireceğini söyledi.Terörizmin üstesinden sadece askeri yöntemlerle gelinemeyeceğini kaydeden Rasmussen, daha ılımlı güçlerin de birleşerek bu konuda mücadele vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.Gece otelde merdivenlerden yuvarlandığı için omzu çıkan ve koyu Taksim'deki bir hastanede sargıya alınan Rasmussen ilk konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:Diyaloğa ihtiyacımız var. Önyargıların mutlaka elimine edilmesi gerekir. Saklamak, gizlemek müsaade etmemek değil... İfade özgürlüğü açık ve net bir diyalog için önşarttır. Uzun vadeli barışçıl bir gelişme istiyorsak serbestçe konuşmalıyız. İfade özgürlüğünü uygulamamız gerekir.Bunun, toplumun bölünmesine ve nefrete yol açmayacak şekilde yapılması gerekir. Karikatür krizi öncesi, kriz sırasında ve sonrasında tavrım gayet açıktı. Ben insanları, dini, etnik geçmişleriyle ilgili olarak suçlamaktan yana değilim. Dine ve dini sembollere saygı duyarım.Karikatürler, Danimarka'da bir hakaret, saygısızlık olarak algılandı ama bu kesinlikle benim görüşüm bu değil. Bu dini ve kültürel hassasiyetlere özellikle dikkat edeceğim. Saygımı hep sürdüreceğim. Amacım İslam dünyasıyla diyaloğumuzu yoğunlaştırmak olacaktır. Ben ifade özgürlüğüne inanıyorum."Öte yandan Rasmussen, konuşmasının başında, NATO Genel Sekreteri olduktan sonra kolu sargılı halde ilk kez izleyicilerin karşısına çıktığı için özür diledi.Bu sabah erken saatlerde ufak bir kaza geçirdiğini ve omzunun çıktığını söyleyen Rasmussen, Türk doktorlarının kendisine yardımcı olduğunu, çok profesyonel, yüksek kalitede bir tedavi uygulandığını anlattı.Büyük Türk konukseverliğinden duyduğu minnettarlığı dile getiren Rasmussen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Doktorlarınızla gurur duyabilirsiniz" dedi.