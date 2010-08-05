Öz'ün Baykal hakkında inceleme yetkisi yok

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, milletvekilleri hakkında inceleme, soruşturma yapmak ve fezleke düzenlemek yetkisinin bizzat Cumhuriyet Başsavcısı veya onun görevlendireceği Başsavcı Vekiline ait olduğunu belirterek, "Bu sebeplerle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün herhangi bir milletvekili ve dolayısıyla Sayın Baykal hakkında inceleme, soruşturma yapması ve fezleke düzenlemesi söz konusu olamaz" dedi.



Başsavcı Engin, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, "Ergenekon" soruşturması kapsamında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasına ilişkin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında inceleme başlattığının sorulması üzerine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının 20.01.2006 tarihli "yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemler" başlıklı genelgesini hatırlattı.



Genelge gereğince milletvekilleri hakkında inceleme, soruşturma yapmak vefezleke düzenleme yetkisi ve görevinin bizzat Cumhuriyet Başsavcısı veya onungörevlendirdiği Başsavcı Vekiline ait bulunduğunu belirten Engin, "Bu sebeplerle adı geçen Cumhuriyet Savcısının herhangi bir milletvekili ve dolayısıyla sayın Baykal hakkında inceleme, soruşturma yapması ve fezleke düzenlemesi söz konusu olamaz" diye konuştu.





