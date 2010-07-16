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ÖZÜGERGİN: İHTİYATEN DEĞERLENDİRİLİYOR ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 23:10

-ÖZÜGERGİN: İHTİYATEN DEĞERLENDİRİLİYOR ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, NATO çerçevesinde ve 20 ülkenin katılımıyla ilgili olarak 11-17 Eylül 2010 tarihleri arasında Ermenistan'da icra edilecek olan tatbikatla ilgili olarak, Türkiye-Ermenistan sınırının istisnai ve geçici olarak açılması konusunun ihtiyaten değerlendirildiğini söyledi.  Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Özügergin, ''Türkiye-Ermenistan sınırının sadece tatbikat malzemesini taşıyacak araçların geçişi için istisnai ve geçici olarak açılması hususu ihtiyaten değerlendirilmektedir. Bunun ötesinde, basında konuya ilişkin olarak yapılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi.  NATO bünyesindeki Avrupa-Atlantik Afetlere Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) tarafından her yıl, büyük çaplı sivil olağanüstü hallere karşı müttefik ve ortak ülkeler arasında işbirliğini artırmak amacıyla arazi tatbikatları düzenlendiğini belirten Özügergin, tatbikatın bu yıl Ermenistan'da düzenleneceğini ifade etti.  Özügergin şöyle devam etti:  ''Ülkemizin de tatbikat karargahına personel katkısında bulunmak suretiyle iştiraki öngörülmektedir. Tatbikat, afetlerle mücadele amaçlı ve insani niteliktedir. Tatbikatın bu niteliği dikkate alınarak ve tatbikatta kullanılacak malzemenin Ermenistan'a ülkemiz üzerinden karayoluyla nakledilmesi yönünde bir talep vaki olduğu takdirde hazırlıklı bulunmak amacıyla Türkiye-Ermenistan sınırının sadece tatbikat malzemesini taşıyacak araçların geçişi için istisnai ve geçici olarak açılması hususu ihtiyaten değerlendirilmektedir.''

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