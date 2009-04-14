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Öztürk, Yurtkuran ve Bernay İstanbul'da

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Prof. Öztürk, Prof. Yurtkuran ve Prof. Bernay İstanbul Emniyet'ine getirildi

14 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ve eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne
ulaştırıldı.

Giresun'da gözaltına alınarak karayoluyla Trabzon'a, oradan da uçakla İstanbul'a getirilen Prof. Dr. Öztürk, Bursa'da gözaltına alınarak karayoluyla İstanbul'a getirilen Prof. Dr. Yurtkuran ve Samsun'da gözaltına alınarak uçakla İstanbul'a getirilen Prof. Dr. Bernay, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
Öztürk, Yurtkuran ve Bernay daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Böylece İstanbul ve operasyonun gerçekleştirildiği illerde gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sayısı 32'e çıktı. (aa)

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