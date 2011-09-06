-Öztürk Yazıcı PFDK'ya sevk edildi İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Bursaspor Kulübü yöneticisi Öztürk Yazıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Yazıcı, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarına Bursaspor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'ne katılımı ile ilgili olarak UEFA tarafından kendilerine gönderilen yazıda konunun TFF'nin tasarrufunda olduğunun belirtildiği şeklinde açıklamalarda bulunmuş olmasına rağmen, UEFA tarafından Bursaspor Kulübü'ne gönderilen yazıda aksi yönde ifadeler yer alması nedeniyle, Öztürk Yazıcı söz konusu sportmenliğe aykırı nitelikteki kamuoyunu yanlış yönlendirici açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.''