Öztürk MİT'in elemanı mı?

Ergenekon davasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Zekeriya Öztürk’ün MİT’te görevli olup olmadığının sorulmasına karar verdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ergenekon davasının duruşmasında, verilen aranın ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, geçen celse tahliye edilen Gazi Güder’in delillerin okunması aşamasına kadar duruşmalardan vareste tutulmasını hükme bağladı.



Sami Hoştan’ın 2004-2006 yılları arasında gözaltına alınıp hakkında herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığının İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sorulmasına da karar veren mahkeme heyeti, Kemal Kerinçsiz’e, duruşma salonundaki ses ve görüntü kayıtlarının emniyet altına alınan ve sadece yetkili görevliler tarafından girilebilen odada tutulduğu, bunun dışında hiçbir bölümde kayıtların izlenme olanağının bulunmadığı, bu duruma göre Cumhuriyet savcılarının duruşma salonu dışında bu kayıtları izleyebilmelerinin mümkün olmadığının bildirilmesini kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, Kemal Kerinçsiz’den elde edilen bir dilekçede açıklanan 5 adet belgenin gizli-gizlilik derecesinde olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı’ndan sorulmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Zekeriya Öztürk’ün MİT’te görevli olup olmadığının ve 2005 yılında sanık Doğu Perinçek ile ilgili, ilgili kuruma bant kaydı verip vermediğinin MİT’ten sorulmasını, böyle bir kayıt var ise bir örneğinin de CD ortamında istenilmesini kararlaştırdı



Mahkeme heyeti, müdahil Şebnem Korur Fincancı vekilinin talebi doğrultusunda Susurluk soruşturmasıyla ilgili TBMM Meclis Araştırma Komisyonu raporunun da istenmesini de hükme bağladı.



Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı yarın saat 09.30’a erteledi.

