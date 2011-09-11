-Öztürk: Küme düşürme talebimiz olmadı İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında herhangi bir spor kulübünün küme düşürülmesi yönünde talebinin olmadığını bildirdi. Adnan Öztürk'ün, Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: ''Tüm spor camiasının bilmesini isteriz ki, süregelen şike soruşturmaları konusunda herhangi bir spor kulübümüzün küme düşürülmesi yönünde bir talebimiz kesinlikle olmamıştır. Görüşlerimizi aktarırken kulüp adı vermek ve uygulanacak cezayı zikretmekten özellikle kaçındık. Kendimizi UEFA'nın ya da TFF'nin yerine koymadık, koymayız.''