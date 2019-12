Öztürk iddiaları yalanladı

HYP Genel Başkanı Prof. Dr. Öztürk, eşi tarafından danışmanıyla basılmasıyla ilgili iddiaları yalanladı ve iddiaların yargıya intikal ettiğini söyledi



Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Halkın Yükseliş Partisi (HYP) Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, ``Seçime gidiyoruz, umarım seçim milletimizin beklediği yönde sonuçlar verir. Bu meydanlarda seviyesi çok düşük ve bugüne kadar hemen hemen emsali görülmemiş kavgalar istikametinde bir sonuç gelmektedir'' dedi. Her tarafta insanları dinlediğini söyleyen Öztürk, ``Hele iktidar partisi Genel Başkanı ile ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın siyasetteki düşük seviye üslubunu, düşürdükleri seviye millet vicdanında gerçekten yara açmıştır'' diye konuştu.



‘Konu yargıya intikal etmiştir’



Bir gazetecinin, ``Eşinizin, sizi danışmanınız Şahane Sultan Müftüoğlu ile evde uygunsuz bir şekilde yakaladığını ve onu evden kovduğu yönünde iddialar var'' hatırlatması üzerine Öztürk, ``Ne zaman, nasıl yakaladı? Dün akşamdan beri buradayım. Abartmaya, bağırıp çağırmaya gerek yok'' diyerek gazeteciyi azarladı. Bu iddiaların yargıya intikal ettiğini belirten Öztürk, ``Bunlar hatıra defterinin hayal ürünüdür. Her parti kurultayında ve seçim öncelerinde gündeme getirilir. Bunların küllüsü hayal mahsulüdür. A'dan Z'ye kadar, eseri, kokusu, milimetrik olarak otomatiğe bağlanmıştır. Bu işi yargı ve ruh hekimleri halleder'' dedi.



Danışmanı Şahne Sultan Müftüoğlu'nun önceki evliliğinden olan oğullarından birine iş kurması için 400 bin dolar para verdiğini belirten Öztürk, “Bu parayı şimdi ödememek için şantajlarına maruz kaldım. Parayı ödemeleri için üzerlerine gidince şantaj görmeye başladım. Bunların hiçbir gerçek payı yoktur. Bunlara gülerek bakıyorum. 400 bin doların üzerine yatırmam. Bunlar her zaman seçimlere denk getirip paranın üzerine yatmak istiyorlar. Paramı halen alamadım. Bir sıkıntım kaygım yok, konu yargıya intikal etmiştir'' diye konuştu.