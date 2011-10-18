-Öztürk: ''Hedefimiz 10 farklı dilde yayın yapmak'' ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Kırgızistan'ın devlet haber ajansı "Kabar"ın Genel Müdürü Kubanıçbek Taabaldiyev Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ü ziyaret etti. Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu Çalışma Grubu faaliyetlerine katılmak üzere Ankara'ya gelen "Kabar" Haber Ajansı Genel Müdürü Kubanıçbek Taabaldiyev ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anadolu Ajansı ile "Kabar" Ajansı arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan, ancak yapılanların yeterli olmadığının altını çizen Kemal Öztürk, kardeş ülkeler ile ilişkileri geliştirme ve haber akışını sağlamak için Kırgızca dahil birçok farklı dilde yayın yapmayı amaçladıklarını kaydetti. Anadolu Ajansı'nın 100'üncü kuruluş yıldönümüne ilişkin hedeflerine de değinen Öztürk, bu hedeflerinden birinin de 10 farklı dilde yayın yapmak olduğunu belirtti. "Kabar" Ajansı genel müdürü Taabaldiyev, "Güçlü Türkiye'nin güçlü haber ajansı Anadolu Ajansı" ile uzun yıllara dayalı dostluk ve işbirliklerinin, gelecekte de artarak devam etmesini Kırgızistan için önemli olduğunu vurgulayarak, Kırgızistan'da Türkiye'ye ilişkin haberlere olan ihtiyacı dile getirdi. "Kabar" Ajansı olarak iki ülke arasındaki haber aktarımına yardımcı olmak için, ajansının internet sitesinde Türkçe haberlere de yer ayırdıklarını söyledi. Görüşmenin ardından AA Genel Müdürü Öztürk, Kırgızistan heyetine ajansı gezdirdi, birimler hakkında bilgi verdi.