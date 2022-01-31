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Öztrak'tan Erdoğan'a: Koltuğunu korumak için, küçücük çocukları istismar edecek kadar gözü döndü

"Ülkemizde bakanlar, Merkez Bankası başkanları, TÜİK başkanları artık mevsimlik işçiye döndü"

31 Ocak 2022 16:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki açılışta bir çocuğu kürsüye çıkarmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Koltuğunu korumak için, küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü gösterdi" dedi.

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