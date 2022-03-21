Öztrak: Hükümetten beklenen, tecrübeli doktorlara, sağlık çalışanlarına, bu ülkede insanca yaşayacakları ve çalışacakları imkan ve hakları sağlamasıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetten beklenenin, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tecrübeli doktorlara, sağlık çalışanlarına, bu ülkede insanca yaşayacakları, çalışacakları imkan ve hakları sağlaması olduğunu belirtti. Öztrak, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşını bir kenara bıraktığını, Rusya'dan, Ukrayna'dan ithal edilen ayçiçeği yağlarını taşıyan gemileri ülkeye getirebilmek için uğraştığını öne sürerek, Türkiye'nin hiçbir önlem almadığını, bu krize hazırlıksız yakalandığını savundu.

Covid-19 salgınında iki yılın tamamladığını hatırlatan Öztrak, Almanya'da yaşayan iki Türk bilim insanının, geliştirdiği yeni tip aşıyla insanlığı büyük bir felaketten kurtardığını, Alman ekonomisine de çok büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Hazırlıklı zihinler için salgının fırsata dönüştüğünü dile getiren Öztrak, "Bizde ise Cumhuriyetin en önemli eserlerinden biri olan, Hıfzısıhha Enstitüsü'nü kapatmışlardı. Bu nedenle dışarıdan gelecek aşıyı beklemeye mahkum olduk. Kapattıkları kurumu açacaklarmış. Yani akılları giderayak başlarına geldi." dedi.

Hükümetin salgındaki en büyük günahının, vaka ve ölüm istatistiklerini gizlemesi olduğunu iddia eden Faik Öztrak, salgında gerçek vefat rakamlarının bilinmediğini savundu.

"Toplam vaka sayısında dünyada ilk 10 ülke arasındayız"

"Salgın henüz bitmedi. Toplam vaka sayısında dünyada ilk 10 ülke arasındayız." diyen Öztrak, nitelikli doktorların, donanımlı sağlık personelinin salgınla mücadelede canlarını ortaya koyduğunu, doktorların, sağlık çalışanlarının haklarının, hükümet tarafından ödenmediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için, "Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Biz de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz." ifadelerini kullandığını söyleyen Öztrak, "Hakkını istedi diye, memleketin iyi yetişmiş, nitelikli, namuslu, liyakatli insanlarını kapıya koymaya kalktı." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma şartlarıyla ilgili iyileştirmeleri içeren bir düzenlemenin birkaç ay önce Meclis'e sunulduğunu ifade eden Öztrak, daha sonra bunun talimatla geri çekildiğini savundu. Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"'Düzenleme 14 Mart'a yetiştirilecek' dendi. Bu da yalan çıktı. Hükümetten, görevinin idrakindeki bir yönetimden beklenen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tecrübeli doktorlara, sağlık çalışanlarına, bu ülkede insanca yaşayacakları ve çalışacakları imkan ve hakları sağlamasıdır. Böylece milletimiz de hak ettiği en kaliteli sağlık hizmetini, ihtiyacı olduğu anda ve sıra beklemeden alabilecektir."

Öztrak, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

"Dünyada en yüksek enflasyona sahip sekizinci ülkeyiz"

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'dan sonra risk primleri, tahvil faizleri en fazla artan, parası en fazla değer kaybeden ülkenin Türkiye olduğunu iddia eden Öztrak, "Kuzeyimizdeki savaşa, devletteki yönetim krizi nedeniyle son derece hazırlıksız yakalandık." görüşünü savundu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yazdığı kitabı da eleştiren Öztrak, "Milletle alay eder gibi adını da 'Burası çok önemli' koymuş. Bir kitap yazacaksa bu kitabın adı 'Kasada No Papel' olmalıydı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu savaşa rekor üstüne rekor kıran bir enflasyonla yakalandığını öne süren Öztrak, "Türkiye, şubatta yüzde 50'yi aşan enflasyonla, Arjantin'i solladı, G-20'nin ve OECD'nin enflasyon şampiyonu oldu. Şu an dünyada en yüksek enflasyona sahip sekizinci ülkeyiz." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak, pompada mazotun 23 lira, benzinin 20 liranın üstünde olduğunu belirterek, "Hükümet şimdi bunun sorumluluğunu dünyada artan petrol fiyatlarına, Rusya-Ukrayna savaşına yıkmaya kalkıyor. Ağustostan bu yana, dünyada ham petrol fiyatı yüzde 63 artmış. Türkiye'de ise mazotun fiyatı yüzde 214 artmış. Demek ki mazottaki fiyat artışının üçte biri dünyadan geliyor. Üçte ikisi ise sarayın marifeti." dedi.

"Milli üretimi ve üreticiyi desteklemek bu bakanın da aklında yok"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarını eleştiren Öztrak, "Yerli ve milli üretimi ve üreticiyi desteklemek bu bakanın da aklında yok. Afrika'nın 'kuzeyinde olmasa bile güneyindeki bakir alanlarda tarımsal üretim planlarını anlatmaya başladı. Sanki bu ülkenin toprağı bitti, çiftçisi yok. Bu ülkenin toprağı da var, çiftçisi de var ama belli ki onları düşünen bir hükümeti bir tarım bakanı yok." görüşünü dile getirdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki günlük artışlara üreticinin de nakliyecinin de yetişemediğini aktaran Öztrak, "Çiftçi üretemezse, nakliyeci taşıyamazsa Afrika'dan getirseniz dahi bu ürün sofraya nasıl ulaşacak?" diye sordu.

Son 20 yılın en kötü ekonomik koşullarının yaşandığını savunan Öztrak, 2002 krizinde dahi 40 puan civarında olan "sefalet endeksi"nin 60 puanın üzerinde dalgalandığını, ocak ayı itibarıyla gerçek işsiz sayısının yeniden 8,5 milyon kişiye dayandığını ileri sürdü.

Türk Telekom'un özelleştirilmesini eleştiren Faik Öztrak, "2005'te kasası ağzına kadar dolu olan Türk Telekom, 9 yılda borca batırıldı. Sermaye Piyasası Kurumu da, Türk Telekom'un yönetimindeki bürokratlar da şirketin içinin boşaltılmasına sessiz kaldı. Lübnanlı Haririler ve Suudiler, yaklaşık 6,5 milyar dolar temettüyü ülkemizden alıp götürdüler. Borcu da Türk bankalarına bıraktılar." diye konuştu.

Öztrak, Varlık Fonu'nun, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini 1 milyar 650 milyon dolar kredi kullanarak bankalardan devraldığını belirterek, "Neden şimdi? Devlete iadesine 4 yıl kalmış, Varlık Fonu paraya sıkışmış, fon borçlandırılarak bankalar mı kurtarılıyor?" sorusunu yöneltti.

"Bizim partimizde hiçkimse hiçbir anneyi tehdit etmez"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı profili çizerken, 'Adını bile bilmediğiniz derleyici, toplayıcı bir aday çıkartacağız' dedi. Bu da İyİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kapıların kapandığı şeklinde yorumlandı. Bu açıklamaya ilişkin yorumunuzu alabilir miyiz?" sorusuna Öztrak, "Bu soru, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in söylediklerinin tamamını yansıtmıyor. Asıl bu söylenenlerin hemen girişinde bir başka cümle daha var, bir giriş var. Sayın Akşener burada diyor ki, hem TBMM'yi hem de Cumhurbaşkanlığını alacağız. Son derece de doğru söylüyor." yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın, 'Bizimle iyi geçinin, CHP iktidar olunca veya ben bakan olunca pişman olmayın' sözleri ile Diyarbakır annelerini tehdit ettiği iddia edildi. Ne söylersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bizim partimizde hiç kimse hiçbir anneyi tehdit etmez." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifine ilişkin bir soruya karşılık da "Eğer iş başında bir hükümet seçim yasaları ile oynamaya başlamışsa sonunun geldiğini anlamış demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz bunların ne yaptıklarını gördü, notlarını verdi." diye konuştu. (AA)