Özsoy'dan İbrahim Kutluay'a destek



Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Ali Özsoy, İbrahim Kutluay'ın basketbola ve milli formaya veda etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.



Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Ali Özsoy, İbrahim Kutluay'ın basketbola vereceği daha çok şeyin olduğunu söyledi.



Ali Özsoy, deneyimli oyuncu İbrahim Kutluay'ın, A Milli Basketbol Takımı'nın Fransa Milli Takımı ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayacağı maç öncesinde Türk basketboluna yapmış olduğu katkılardan ötürü TBF ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından birer teşekkür plaketi ile ödüllendireceğini belirtirken, gerçek bir profesyonel olan Kutluay'ın gerek milli takıma, gerek de formasını giyeceği kulüp takımlarına daha uzun yıllar faydalı olacağına inandığını ifade etti.



Özsoy, konuyla ilgili olarak TBF'nin internet sitesinde yer alançıklamasında, ''Basketbolumuzun yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi olan ve milli formaya uzun yıllar fevkalade önemli hizmetlerde bulunan İbrahim Kutluay'ı onurlandırmak adına Türkiye-Fransa maçı öncesinde bir tören düzenleyeceğiz. Milli takımımızın kaptanlığını yapmış, sayısız ilklere ve başarılara imza atmış, kişiliği, sportmenliği ve profesyonelliği ile her zaman örnek bir sporcu olarak anılmış olan İbrahim Kutluay'ı hem federasyonumuzun, hem de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün sunacağı teşekkür plaketleri ile manen ödüllendirmek arzusundayız" dedi.



Başarılı sporcunun Türk Milli Takımı için yaptığı katkıların altının çizildiği açıklamada, "Sportif başarılardaki katkısı bir yana, saha içinde ve saha dışında çizdiği profil ile Türk halkının sevgilisi haline gelen ve basketbolumuzun popülaritesinin artmasına daima önemli katkılarda bulunan İbrahim'in basketbola ve milli formaya veda etmesi söz konusu değildir. Milli takım kurmaylarının ihtiyaç duyduğu sürece İbrahim Kutluay'ın göreve her zaman hazır olacağını biliyoruz. Ay-yıldızlı forma ile böylesine özdeşleşmiş bir ismin bu formadan uzak kalması, oyunculuk kariyerini noktalamadan milli takımdan kopması asla düşünülemez. Bugüne dek bu forma için büyük özverilerde bulunan ve gerçek bir lider olarak hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçmayan İbrahim'i Fransa maçı öncesinde hep birlikte ayakta alkışlayacağız" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada yıldız basketbolcunun yönetici olarak da Türk basketboluna katkı yapabileceği vurgulanırken, "Gelecek yıllarda oyuncu, yönetici belki de teknik adam olarak milli takım formasını taşımaya devam etmesi en büyük arzumuz. Genç yıldızların ve yeni nesillerin onun tecrübelerine ihtiyacı olacağı tartışmasız bir gerçek. Daha basketbola verecek çok şeyi olduğuna inandığımız İbrahim Kutluay'a spor camiamız ve basketbol ailemiz adına teşekkürlerimizi ifade ederken, eşine ender rastlanacak nitelikte olan ve daha uzun yıllar sürmesini temenni ettiğimiz oyunculuk kariyerinde başarılar diliyoruz'' denildi.

