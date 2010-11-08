-ÖZSOY: GALATASARAY'A TESLİM OLMAYACAĞIZ DENİZLİ (A.A) - 08.11.2010 - Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Özsoy, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirterek, ''Kupa maçında Galatasaray'a teslim olmayacağız'' dedi. Özsoy, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Denizlispor'un bu gruptan çıkacak güce sahip olduğunu kaydeden Özsoy, ''Eleme maçında Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u deplasmanda yenerek, kupa dışı bıraktık. Denizlispor ligde ve kupada namağlup yoluna devam ediyor. Ligdeki yenilmezliğimizi kupada sürdürmek istiyoruz. Ligde hedefimizi belirledik. Şampiyon olmak için bu yolda ilerliyoruz. Son olarak Tavşanlı Linyitspor maçında iyi bir oyunla üç puanı aldık. Bu galibiyetimizi taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Maçta bizi yalnız bırakmayan Denizlispor taraftarlarına teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Çarşamba günü kupada Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacaklarını söyleyen Özsoy, ''Kupada ilk maçımızda Galatasaray'a teslim olmayacağız. Bu karşılaşmadan puanla dönmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kupada öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Denizlispor bunu başaracak güçte bir takım. Ligdeki performansımız ile bu ligde misafir olduğumuzu herkese gösterdik'' şeklinde konuştu. Denizlispor yönetimi olarak ortaya koydukları hedefe emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Özsoy, şu ana kadar bunu başardıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ''Bu başarı tüm Denizli'nin başarısıdır. Denizli'nin en değerli markası olan Denizlispor'a maddi ve manevi destek olmasını Denizlilerden bekliyoruz'' dedi. -GALATASARAY, DENİZLİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a yenilerek, beklenen çıkışı yine gerçekleştiremeyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında 90 dakika oynayan oyuncuların yenileme çalışması yaptıkları, diğer oyuncuların ise ısınma bölümünün ardından topla pozisyon idmanı yaptıkları ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları bulunan oyunculardan Aykut Erçetin ve Gökhan Zan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştıkları aktarıldı. Trabzonspor maçında sakatlanan oyunculardan Mustafa Sarp'ın yapılan tetkiklerinde, ön çapraz bağında gerilme tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, Elano Blumer ile Sabri Sarıoğlu'nin ise dinlendirildikleri kaydedildi. Tedavileri süren oyunculardan Milan Baros ve Hakan Balta'nın kondisyoner yönetiminde, Arda Turan ile Serkan Kurtuluş'un fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettikleri açıklandı. Galatasaray takımı, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.