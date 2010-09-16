-OZON TABAKASININ KÜÇÜLMESİ DURDU NEW YORK (A.A) - 16.09.2010 - Stratosferin üst kısmında bulunan ve güneşten gelen morötesi (ultraviyole) gibi zararlı ışınları tutan ozon tabakasının küçülmesinin durduğu bildirildi. Bugün BM tarafından yayımlanan bir rapora göre, kirletici gazlara karşı alınan önemler sayesinde ozon tabakasının küçülmesi durdu. Raporda, tabakanın 2050 yılına kadar 1980 yılından önceki boyutlarına geri döneceği belirtildi. Uluslararası Meteoroloji Kurumu Müdürü ve raporu Bm Çevre Programı (UNEP) teşkilatıyla birlikte kaleme alan Len Barrie, yaptığı basın toplantısı sırasında, 1987 yılında ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin Montreal Protokolünün kabulü sayesinde, atmosferi kirleten maddelere karşı önlem alındığını ve ozon tabakasının daha fazla tahrip edilmesinin engellendiğini söyledi. Montreal Protokolünün işlemesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Barrie, ozon tabakasının artık küçülmediğini, ancak artmadığını da sözlerine ekledi. Raporun oluşturulmasına katkıda bulunan 300 bilim adamı, ozon tabakasının 2050 yılına kadar eski boyutuna, 80'li yıllarından önceki boyutuna dönmesinin beklendiğini ifade etti. Bilim adamları, tabakanın kutup bölgelerinde eski boyutuna dönmeyeceğinin altını çizdi. Güneşten gelen ve ozon tabakası tarafından tutulan morötesi gibi zararlı ışınların ölümcül olduğu bildiriliyor.