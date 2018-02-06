Özmen kardeşler Eyüpsultan'ın gurur kaynağı

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Veysel ve Serhat Özmen kardeşlerin ilginç bir yaşam hikayesine şahit oldu. Veysel ve Serhat Özmen kardeşler ailelerine destek olmak için gündüzleri okula gidip, geceleri de Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışıyor.

HEM OKUYORLAR HEM DE ÇALIŞIYORLAR

Esenyurt Üniversitesi Spor Yöneticiliği 3.sınıf öğrencisi olan Veysel Özmen (23) ve yine aynı üniversitede antrenörlük bölümünde 1. sınıfta okuyan kardeşi Serhat Özmen (18) gündüz okula gidip gece ise çalışıyorlar. Gündüz eğitimlerine devam ederken geceleri ise ilçenin çöplerini toplayan iki kardeş, hem ailelerine destek olmak hem de okul harçlıklarını çıkarmak adına büyük bir özveri ile çalışıp ekmek paralarını taştan çıkarıyorlar.

“GÜNDÜZLERİ OKULA DEVAM EDERKEN GECELERİ DE ÇALIŞABİLİYORUZ”

Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde çalışma teklifinin kardeşinden geldiğini söyleyen abi Veysel Özmen,“Ben yaz aylarında okulumuz tatil olduğu için yüzme antrenörlüğü yapıyordum. Bu dönem okulumuz haftada beş gün olunca gündüzleri çalışmak için vakit kalmıyordu. Bu işin saatleri bize uygun olduğu için tercih ettik. Böylece gündüzleri okula gidip eğitimimize devam ederken geceleri de çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları işten sıkılmadıklarını söyleyen Özmen kardeşler, “Dersler ve sınavlar derken gün içinde bir hayli stresli oluyorsunuz, akşamları ise üç dört saat boyunca hızlı bir tempoda çalıştığınız için tatlı bir yorgunluk oluyor ama bir taraftan da stresinizi atmış oluyorsunuz” diye konuştu.

“OKUL BİTENE KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Okulları bitene kadar çalışmayı düşündüklerini söyleyen iki kardeşten abi Veysel Özmen\'in amacı okulu bitirdikten sonra tenis antrenörlüğü yapmakken, küçük kardeş Serhat Özmen ise yüzme antrenörlüğü yapmayı düşünüyor.

Okulları uzakta olduğu için sabahın erken saatlerinde yola düştüklerini söyleyen Özmen kardeşler, “Sabah erkenden okula gidiyoruz. Trafik olmamasına rağmen iki saatte gidip iki saatte geliyoruz. Eve gelip üstümüzü değiştirdikten sonra işe gidiyoruz ve gece 00.00’a kadar çalışıyoruz. Bizim için yorucu oluyor ama bu şekilde çalışmaya devam etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)