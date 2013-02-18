Astsubaylardan 15 gün boyunca tesislere girmeme boykotu

Özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen astsubaylar bir kez daha eylemde. Bu kez seçilen yöntem askeri sosyal tesisleri 15 gün süreyle boykot etmek. Astsubayların temel talebi, izinlerin ve ek tazminatların subaylarla eşitlenmesi.

Geçen yıl sokaklara dökülerek seslerini duyuran emekli ve muvazzaf astsubaylar, özlük haklarında iyileştirme yapılması için bu kez de boykota başladı.

Sosyal medyada ve Emekli Astsubaylar Derneği'nde örgütlenen astsubaylar, "Mobinge ve ekonomik ayrımcılığa son" sloganıyla orduevi, kamp, kantin ve diğer askeri sosyal tesisleri kullanmama kararı aldı.

15 gün sürmesi planlanan boykotta amaç, "bu kadarına da pes" diyen astsubayların sorunlarına dikkat çekmek. Astsubaylar, 2002 yılından bu yana memur ve emekli haklarında yapılan iyileştirmelerden yararlanamadıklarını belirtiyor. Bir astsubay emekli olduğunda maaşı yaklaşık yüzde 50 oranında azalıyor.

Peki astsubaylar ne istiyor?

Başta subaylara verilen görev, makam, silahlı kuvvetler gibi isimler altındaki tazminatların kendilerine de verilmesi. Astsubaylar için de intibak yasası çıkarılması. Ücretli izin sürelerinin diğer ordu mensupları ile eşitlenmesi, emekli astsubaylar için sicil affı getirilmesi ve disiplin kanunundaki kabahat puanı uygulamasının kaldırılması.

Terörle mücadelede, mahrumiyet bölgelerinde, riskli ve özellikli görevlerde çalışan askerlere verilen tazminatlarda subay-astsubay ayrımı uygulanmıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, astsubayların ilk eylemlerinin ardından geçen yıl mayıs ayında açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri devletimizin sağladığı imkanları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir" denilmişti.