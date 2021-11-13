Özlük haklarını almak için mahkeme başvurmalarının ardından görev yerleri değiştirilen itfaiyecilerin bir kısmı işlerine geri dönüyor

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde özlük haklarını alamadıkları için mahkemeye başvurmalarının ardından Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüklerine görevlendirilen 25 itfaiye çalışanından 13'ü görevlerine geri çağrıldı.

Sözcü'nün haberine göre, 'sürgün' edilen ve ismini vermek istemeyen bir itfaiyeci, “Geçtiğimiz günlerde Malatya'da bir binanın çökmesi meydana gelmişti. O gün hepimizi göreve çağırdılar. Zaten orada çalışan personellerin hepsi sürgünde olan personeldi. O çalışmada belediye başkanı Selahattin Gürkan itfaiyecileri görünce ‘ben bu itfaiyecilere ne yaptım' dedi. Bugün ise bir haber geldi Park Bahçelerde çalışan arkadaşları İtfaiye Daire Başkanlığına çağırdılar ve Selahattin Gürkan ile görüştürdüler. Selahattin Gürkan, arkadaşlara belediyenin borçlu olduğunu, kendilerinin para talep etmemelerini, basınla hareket etmemelerini işinizi bakın diyerek arkadaşları göndermiş. 13 tane Park ve Bahçelere sürgün edilen vardı 4 tane de Temizlik İşleri Daire Başkanlığına sürgün edilen vardı. Toplam 17 kişiden 13 kişiyi tekrardan itfaiyeye geri alıp Pazartesi görevlerine başlatacağını söylemiş. Ben dahil olmak üzere 4 arkadaşımız davamızı geri çekmediğimiz için halen asıl görevimize getirilmedik” diye konuştu.

“İtfaiye biriminde aynı şekilde devam edecekler”

Konuya ilişkin telefonla görüştüğümüz Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Selahattin Gürkan ise, “Bizim talebimiz olmadı binanın yıkılması sonrasında zaten 13 dakikada göçük altında olanlar çıkartıldı. Başka birimlere gönderilen işçiler bana, ‘başkanım biz aldatıldık, kandırıldık' dediler. Bugün ise yanıma gelip özür dilediler ‘siz ne şartlarda bu belediyeyi buralara getirdiniz bizim yaptığımız şeye bak' dediler. Ben de teşekkür ederim özrünüzü kabul ediyorum dedim. Bir hafta bekleyip itfaiye biriminde aynı şekilde devam edecekler. Ama bu sefer vardiyeli çalışacaklar. Mesai hakkım var şu bu var yok mesai vermem ben. Çalışan adam sayımız zaten fazla günde 3 saat çalışan yok” ifadelerini kullandı.