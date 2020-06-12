Özlük hakları için kanun teklifi: Görevden alınan bakan yardımcıları ve valiler aynı maaşı almaya devam edecek

Meclis’e sunulan ekonomiyle ilgili yasa teklifine üst düzey kamu görevlileri ve müşavirlerin özlük haklarını korumak için bir dizi madde eklendi. Bakan yardımcısı, vali ve genel müdür gibi üst düzey pozisyonda görev yapanlar bu görevden alındıkları zaman iki yıl aynı maaşı almaya devam edecek. Düzenleme yeni hükûmet sistemine geçilen iki yıllık süreçte görevden alınanları da kapsayacak.

AKP’nin 18 maddelik yeni torba kanun teklifinde üst düzey kamu yöneticilerinin görevden ayrıldıktan sonra da aynı maaşları almaları için düzenleme yapıldı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre karşılıksız çekte düzenleme, elektronik sözleşme, tütüne ceza gibi ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklife AKP'li milletvekillerinin 6 değişiklik önergesi ile yeni maddeler eklendi.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan ilk önerge ile üst düzey görevde bulunanların özlük haklarının korunması amaçlanıyor. Komisyon Başkanı Lütfü Elvan’ın yapılmak istenen değişiklikle ilgili üyelere verdiği bilgiye göre bakan yardımcısı, vali, genel müdür, kurul başkanı gibi üst düzey pozisyonda görev yapanlar bu görevden alındıkları zaman iki yıl aynı maaşı almaya devam edecek. Düzenleme yeni hükûmet sistemine geçilen iki yıllık süreçte görevden alınanları da kapsayacak. Elvan bu konuda şunları söyledi:

“Mevcutta genel müdür ve üstü pozisyonda olanlar, bakan yardımcısı dahil, bunlar görevden alındıkları zaman, şu anda örneğin bir bakan yardımcısı görevden alındığı zaman mühendis ise mühendis kadrosuna atanıyor veya eğer uygun bir kadro yoksa araştırmacı kadrosuna atanıyor. Dolayısıyla bu görevlerde bulunanlar iki yıl maaş almaya devam edecekler eskiden uygulandığı gibi, eskiden de böyle bir sistem vardı. O iki yılın sonunda da bakanlık müşaviri ücreti neyse, aylığı neyse onu alacaklar ve o kadroya atanacaklar. Şu anda yeni hükûmet sistemine geçişle birlikte bu iki yıllık süreçte görevden alınanları da kapsayan bir düzenleme.”

Müşavirlerin de özlük hakları korunacak

Komisyonda yeni hükûmet sistemi öncesi Bakanlık müşavirliği yapanları da ilgilendiren bir düzenleme daha yapıldı. Buna göre geçmişte bakanlık müşaviri olarak çalışmış olanlar daha sonra araştırmacı kadrosuna atanıyor. Bu durumda onların maaşları da 10 bin lira ise 4 bin 500 liraya düşüyor. Bu kişiler atandıkları kadroda kalacak ama özlük hakları itibarıyla geçmişte almış oldukları ücreti almaya devam edecekler.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır bu açıklamalar üzerine, “O zaman yakında sıkı bir değişiklik geliyor” derken AKP'li milletvekilleri bu düzenleme yapılmazsa şu an 2 yılı doldurmak üzere olan müşavirliklerin 1 Temmuz’dan itibaren mağdur olacağını söylediler.

Komisyonda bir değişiklik de yeni sistemle kaldırılan Başbakanlıktaki personel devrini düzenlemek için yapıldı. Unvanları dondurulmuş olanlar veya alt kademede görev verilmiş kişiler arasında eşitsizliğin giderilmeye çalışıldığı ifade edildi. Yapılan düzenleme ile Başbakanlıktayken maaşları donanlardan da bu donma kaldırılacak, eski maaşlarını almaya devam edecekler. Söz konusu düzenlemeler yaklaşık bin 100 kişiyi etkileyecek.