ÖZLEMLE ANIYORUZ!

Anıtkabir'deki tören, saat 08.55'de devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı.

Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Valisi Kemal Önal, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Gül, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye koydu. Atatürk'ün 71 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'de ''ti'' sesi ve sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Gül ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

'TÜRKİYE YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYOR'





Gül, burada Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, ebediyete intikalinizin 71. yıldönümünde sizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 86. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladığımız cumhuriyetimiz, gelişmeye açık, dinamik yapısıyla her zamankinden daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Bugün uluslararası alanda ağırlığı sürekli artan, bütün dünya tarafından ilgiyle izlenen istikrar ve refah içerisinde ilerlemesini sürdüren bir ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Modern, demokratik, müreffeh ve hür bir ülke olarak geleceğe umutla bakan Türkiye, yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Milletimiz, cumhuriyetimizi nitelikleriyle ilelebet yaşatmak ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne taşımak konusunda üstün bir gayretin içindedir. Milletçe birlik ve beraberlik içine elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin yolunun açık olduğunun en somut göstergesidir. Türk milleti olarak size sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.''

Gül, burada Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, ebediyete intikalinizin 71. yıldönümünde sizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 86. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladığımız cumhuriyetimiz, gelişmeye açık, dinamik yapısıyla her zamankinden daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Bugün uluslararası alanda ağırlığı sürekli artan, bütün dünya tarafından ilgiyle izlenen istikrar ve refah içerisinde ilerlemesini sürdüren bir ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Modern, demokratik, müreffeh ve hür bir ülke olarak geleceğe umutla bakan Türkiye, yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Milletimiz, cumhuriyetimizi nitelikleriyle ilelebet yaşatmak ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne taşımak konusunda üstün bir gayretin içindedir. Milletçe birlik ve beraberlik içine elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin yolunun açık olduğunun en somut göstergesidir. Türk milleti olarak size sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.''

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ



Devlet töreninin ardından, askeri ve sivil erkan ile öğrenciler Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı. Bayraklar, saat 09.05'den itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirildi.

Devlet töreninin ardından, askeri ve sivil erkan ile öğrenciler Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı. Bayraklar, saat 09.05'den itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğüne ait sirenler saat 09.05'de 2 dakika süreyle çaldı.

Bu sırada trafikteki araçlar durarak kornalarını çalarken vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Tüm resmi ve özel okullarda da anma programları gerçekleştirildi.

ANITKABİR ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ



İnter Flora Çiçekçileri Derneği ve Ankara Çiçekçiler Odası katkısıyla Anıtkabir, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 40 bin dal çiçek, bin 500 bitkiyle donatıldı.

İnter Flora Çiçekçileri Derneği ve Ankara Çiçekçiler Odası katkısıyla Anıtkabir, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 40 bin dal çiçek, bin 500 bitkiyle donatıldı.

Ankara'ya gelen 200 çiçekçi, Anıtkabir merdivenlerine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan dev bir Türk bayrağı ve Atatürk panosu hazırladı.

Aslanlı Yol ve bayrak gönderi de süslenirken, Anıtkabir içindeki mozole ve kolonlar da çiçek ve bitkilerle donatıldı. Anma törenine, ''Dersimiz Atatürk'' adlı filmin kadrosu da katıldı. Vatandaşlar, törene katılan askerleri, ''En büyük asker bizim asker'' tezahüratları ile alkışladı.



İSTANBUL'DAKİ ANMA TÖRENLERİ



İstanbul'da bugün Dolmabahçe Sarayı giriş salonunda (Medhal Salonu) ''71. Ayrılık Yılımızda Atatürk'ün Klasikleri'' temalı anma konseri düzenlenecek.

Anma törenleri kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odada anma töreni yapılıyor.