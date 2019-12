Trabzonspor'un önemli isimlerinden Serkan Balcı, bordo-mavili takıma ve yönetime gereken desteğin verilmesi halinde 25 yıllık özleme son verebileceklerini belirtti.





Trabzonspor'lu futbolcu Serkan Balcı, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, ''Kaliteli bir kadromuz var. Eğer gereken destek verilirse 25 yıllık özleme son verebiliriz'' dedi.



Bu sezon ligin oldukça heyecanlı geçtiğini dile getiren Serkan, ''Şu an ligde her takım birbirini mağlup edebilir. Büyük, küçük takım kavramı yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Anadolu kulüpleri güçlendi. Bunun ışığında söyleyebilirim ki 4-5 yıl sonra 4 büyükler dışında bir takım şampiyonluk kupasını kaldırabilir. Büyük takımların artık eskisine oranla daha çok koşup mücadele etmesi gerekiyor. Takımınız ne kadar kaliteli oyunculardan kurulursa kurulsun en az rakibiniz kadar efor harcamazsanız kaybedersiniz. Bu durum dünyada da aynı'' dedi.



Ligde bulundukları konumun oldukça iyi olduğunu belirten Serkan, ''Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen şu ana kadar iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Sezon öncesi bazı kesimler bizim bu kadar başarılı sonuçlar alamayacağımızı düşünüyordu. Herkesi şaşırttık. Taraftarlarımız da yeterince desteği verdiler. Galatasaray maçına kadar her şey bizim için iyi geçti'' değerlendirmesini yaptı.



Son oynanan maçlarda talihsiz goller yediklerini belirten Serkan, ''İnsan her gün bir olamaz. Hatalar olabilir. Ama yediğimiz golleri sadece savunmaya bağlamamamız gerekiyor. Savunma takım halinde yapılır. Eğer 11 kişiyle komple savunma ve komple hücum yaparsak bir sorun yaşamayız. Bu bilinçle hatalarımızı en kısa sürede ortadan kaldıracağız'' dedi.



''FORMANIN HAKKINI VERMELİSİNİZ''



Bir futbolcunun görev verilmesi halinde her mevkide oynayabilmesi gerektiğini de kaydeden Serkan, ''Sonuçta giydiğiniz formanın hakkını vermeniz gerekiyor. Belki sağ bek, belki sol bek, belki forvet ve belki de kalecilik yapmanız gerekebilir. Önemli olan size verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek. Özellikle bunu Trabzonspor'da daha hassas bir şekilde yerine getirmeliyiz. Çünkü camiada büyük bir hasret var. Onları mutlu etmek zorundayız'' diye konuştu.



Alınan mağlubiyetlerin konsantrasyonu bozmaması gerektiğini de anlatan Serkan Balcı, ''Maçlar oynanır ve biter. Kazanırsınız veya kaybedersiniz. Lig uzun bir maraton. Kaliteli bir kadromuz var. Eğer gereken destek verilirse 25 yıllık özleme son verebiliriz. Bulunduğumuz konum hiç de kötü değil. Bu sene iyi bir gidişatımız var. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçları kazandığımız takdirde şampiyonluğa ulaşabiliriz. Ama önce bize, sonra yönetime gereken destek verilmeli'' dedi.



GAZİANTEPSPOR MAÇI



Hafta sonunda Gaziantepspor ile yapacakları maçın zor geçeceğini dile getiren Serkan, ''Rakibimiz iyi pas yapan bir ekip. Zaten aldıkları sonuçlar da ortada. Oynamak isteyen bir takım. Ama biz Trabzonspor gibi oynarsak kazanırız. İyi bir kadromuz var ve her maça en iyi şekilde kendimizi motive edebiliyoruz. Taraftarımızın desteği altında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.



Uzun bir aradan sonra tekrar milli takıma davet edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Serkan, ''En son İsviçre maçında haksız yere 2 maç ceza aldım. Bu ceza benim kariyerimi etkiledi. Belli bir dönem uzak kaldım. Sonra yaşanan sakatlıkların ardından tekrar milli takıma davet edildim. Ama keşke iki maçı da kazansaydık. Estonya karşısında birçok gol pozisyonuna girmemize rağmen sonuç üretemedik. Dünya Kupası'na gidebilmemiz için İspanya maçlarından en az birini kazanmamız gerekiyor'' dedi.



Sözleşmesinin bu yıl sona ereceğini de ifade eden Serkan, ''Trabzon ve Trabzonspor'u çok seviyorum. Burada oldukça mutluyum. Eğer başarılıysam yönetim kurulumuz sözleşmemi uzatır. Şu an bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Önce takımımızı başarıya ulaştırmamız gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.