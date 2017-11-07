Özlem Tekin'den sokak hayvanlarının bakımı için destek

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da oturan Türk Rock Müziği\'nin güçlü seslerinden Özlem Tekin, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı\'nı ziyaret edip, buradaki sokak hayvanlarının barınma ve bakımı için destek verdi.

Yaşadığı Küçükbük Mahallesi\'nde aynı zamanda muhtar azası olarak görev yapan şarkıcı Özlem Tekin, Bodrum Hayvan Hakları Derneği ile ortak çalışmalara başladı. Bu kapsamda, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı\'nı ziyaret eden Tekin, Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ile eksik olan malzemelerin tespitini yaptı, buradaki sokak köpeklerini sevdi. Barınaktaki sokak hayvanlarının bakım ve temizlik çalışmalarına da yardım eden Tekin\'in Aralık ayında sokak hayvanlarına destek amacıyla düzenlenecek bir organizasyonda dernek üyeleri ile birlikte görev alacağı belirtildi. Evinde 9 sokak köpeğini besleyen Tekin\'in duyarlılığının moral verici olduğunu belirten Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, \"Kendisi, bir gün boyunca bizlerle ve sokak hayvanları ile birlikte oldu. Yüreği o kadar sevgi dolu ki, görmeniz lazımdı. Çalışmalarımızda bizlerle birlikte olacak. Sanatçı duyarlılığı her zaman topluma örnek olur. Özlem Tekin gibi sanatçıların artmasını diliyorum\" dedi.



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