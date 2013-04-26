Özlem Erçelen İmece'nin eşinden yürek burkan veda ilanı

Henüz 30 yaşındayken Mastercard Türkiye'nin genel müdürü olan ve arkasından Güney Doğu Avrupa Genel Müdürlüğü görevine getirilen Özlem Erçelen İmece'nin ölümü iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

44 yaşında kanser nedeniyle hayata gözlerini yuman İmece'nin ardından en kısa ama en dokunaklı ilanı ise eşi Hüseyin İmece verdi.

Hürriyet'in haberine göre İmece, gazetelerde yer alan ilanında, "Elveda güzel sevgilim... Sen rahat uyu... Biricik oğlumuz bana emanet" ifadelerini kullandı.

Hüseyin-Özlem İmece çiftinin 6 yaşında bir erkek çocukları bulunuyordu.