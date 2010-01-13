'Özlediğim medyayı İsrail olayında gördüm'

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, İsrail'de Türkiye'ye karşı sergilenen diplomatik ayıba karşı yapılan yayınlar için “Türk medyasının durduğu nokta benim Başbakan olarak özlediğim noktadır” dedi. “İsrail kendisine çeki düzen vermeli” diyen Erdoğan'ın medyadan “siyasi ve askeri konularda da aynı birlik, beraberliği göstermesini” istemesi dikkat çekti.

Erdoğan, Rusya'dan dönüşünde gazetecilerin İsrail gerginliğinden erken seçim tartışmalarına kadar bir dizi sorusunu yanıtlarken muhalefeti eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Brezilya'da komutanların, ordudaki bir soruşturmayı istifa ederek önlediklerine ilişkin sözlerini nasıl değerlendirdiği sorulunca, “Buna cevap veririm de, çok ağır olur. Terbiyem müsait değil” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“TSK'nın komuta kademesi, inanıyorum ki Sayın Baykal'ın bu tahrik dolu, bu hezeyan dolu açıklamarına kalkıp da cevap vermezler. TSK'yı eğer üç-beş kişi olarak görüyorsunanız o zaman Baykal gibi düşünürsünüz. Ama TSK 3-5 kişi değil, 800 bin kişidir...”



İsrail'e: Türkiye'den alınacak dersler var

Türkiye'nin 86 yıllık devlet geleneğinin yanı sıra arkasında asırların birikimini taşıdığını vurgulayan Erdoğan, “Bize vaaz veirecek son ülke Türkiye'dir” diyen İsrail'e şu mesajları verdi:

“Arkamızda asırlar var. Bu konularda nasıl hareket edilmesi noktasında alınması gereken dersler var. Bu dersi alamayanlar tavırlarını ona göre belirlemeli. Tüm komşularımızla bir dostluk oluşturmaya çalışırken... İsrail'e bir Başbakan olarak ziyaretimi yaptım, dönüşte de bazı şeyleri açıkladım. Hiçbir zaman kin, nefret gütmedik. Ancak 2009'un başında beri o arzu edilmeyen tablodan sonra farklı bir sürece girdik. Aklı selimle olayları takip edenler kimin nerede durduğunu iyi gördülyer... Hafta sonunda eski İsrail Başbakanı olan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak Türkiye'ye gelecek, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanı'mızla görüşmeleri olacak. Sanıyorum ki, bu konuyu da görüşecekler. Biz bugüne kadar neysek bundan sonra da oyuz. İsrail'in kendisine çekidüzen vermesi lazım, adil, barıştan yana olması lazım. İsrail-Suriye arasında başarılı süreci noktalamaya ramak kalmıştı ki malum olaylar oldu.”



'Özlediğim medya bu'

Erdoğan, genellikle sert eleştirilerde bulunduğu medyaya, İsrail olayı nedeniyle yapılan yayınlardan dolayı teşekkür etti. Medyadan siyasi ve askeri konularda da birlik beraberlik isteyen sözleri dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

“Özelllikle bu son olayda Türk medyasının durduğu nokta benim bir Başbakan olarak özlediğim noktadır. Bu birliktelik, bu beraberlik Türkiye'yi çok farklı yerlere tartışır. Birlik beraberlik sergilendiğinde nerelere varılacağını gösteriyor. Bu nedenle bütün medyamıza, yazılı, görsel medyamıza teşekkür ediyorum. Bu başarıyı siyasi, askeri her konuda göstermeliyiz.”



'Sivil dikta sorusunu paşamız bile anlamadı'

Erdoğan, Türkiye'nin AKP döneminde sivil diktatörlüğe gittiği yolundaki tartışmaları anımsatan gazeteciye, gülümseyerek, “Sivil dikta, neymiş o? Sen böyle bir şeye inanıyor musun, varmı öyle bir şey?” karşılığını verdi.



Erdoğan bu sırada yanında gülümseyen generali işaret ederek, şöyle devam etti:

“Paşam bile anlamadı. Türkiye hiçbir zaman olmadığı kadar demokratik bir ülke. Ama son zamanlarda moda bu, ne deniyor, tek parti faşizmi. Eğer böyle bir şey varsa, madem AK Parti oyları yüzde 26'ya düşmüş, CHP ile MHP'nin oyları 30 olmuş, o zaman niye heyecanlanıyorsun diktatörlük yok, sıra size geliyor demektir. Bunlar hezeyan. AK Parti açık ara öndedir, rahatsızlıkları buradan geliyor.”



'AKP zamanında seçimi öğretecek'

Erdoğan şöyle devam etti:

“İkide bir erken seçim diyorlar. Türkiye'de erken seçim olmayacak. Türkiye normalleşme sürecine girmiştir. Gelişmiş ülkeler nasıl süresinde seçim yapıyorlarsa AK Parti bunlara süresinde seçim yapmayı öğretiyor. MHP, daha 1,5 yıl vardı, erken seçim yaptı, bıraktı kaçtı. Sayın Baykal'ın içinde olduğu hükümetler de hiç süresinde seçim yapamadı. Buna alıştıkları için alışkanlıklarından kurtulamıyorlar. Bunlar istikrar değil, yama partileri. Bizi güven ve istikrar bugünlere getirdi...”