-ÖZKÖK'ÜN VİLLASI DA YANGIN BÖLGESİNDE İZMİR (A.A) - 26.09.2010 - İzmir'in Urla ilçesi Kekliktepe mevkisinde çıkan ve büyük bölümü zeytin ağaçlarıyla kaplı alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün de villasının bulunduğu fakat yangından etkilenmediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Urla Kekliktepe mevkisinde zeytin alanları ve özel mülkiyetteki çiftlik evi, villa, site bahçelerinde etkili olan yangın, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök'ün yazlığının da bulunduğu sitenin yakınına kadar geldi. Yangın sırasında Hilmi Özkök'ün yazlıkta bulunmadığı, alevlerin yazlığın bulunduğu siteye ulaşmadan ekiplerin de müdahalesiyle söndüğü öğrenildi. Urla'nın Zeytinalanı mevkisi ile Kekliktepe mevkisinde orman ve zeytin alanlarında yangın başlamış, Kekliktepe'deki yangında özel mülkiyetteki çiftlik evi, villa, site bahçeleriyle zeytin ağaçlarıyla kaplı toplam 8 hektar alanın zarar görmüştü. -ORHANELİ'DEKİ ORMAN YANGINI- Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Köksal Konak, ilçeye bağlı Yürücekler köyünde kızılçamdan oluşan ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Konak, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. -SOMA'DA ORMAN YANGINI- Manisa'nın Soma ilçesinde, bozuk kızılçam ve makilik alanda çıkan orman yangınında, yaklaşık 1.5 hektar alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Ularca köyü yakınlarındaki bozuk kızılçam ormanı ve makilik sahada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Soma, Akhisar ve Bergama orman işletme şefliklerinden 6 arazöz ile Soma Belediyesinden 3, Soma Ege Linyitleri İşletmesinden de 1 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1.5 hektar bozuk kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.