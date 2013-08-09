Özkök'den Ergenekon yorumu: Hissiyatım belli

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Ergenekon davasında başta eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ olmak üzere silah arkadaşlarına verilen cezaları “Hissiyatım bellidir” diye değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın telefonla ulaştığı Özkök, “Ergenekon davası kararlarını nasıl değerlendiriyorusunuz, bir açıklama yapmak ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu davayla ilgili hissiyatım bellidir, biliyorsunuzdur. Mahkemenin gerekçeli kararını gördükten sonra kapsamlı bir değerlendirme yapabilirim. Bunun ötesinde bir şey demek istemiyorum. Şu anda aile fertlerimizle birlikte bayramlaşmadayız. Herkes iyi bayramlar diliyorum.”



'Rahatsız oldum'



Ergenekon davasında tanık olarak ifade de veren Özkök, İlker Başbuğ’un “İnternet Andıcı” soruşturması kapsamında tutuklanmasını Cumhuriyet gazetesine şöyle değerlendirmişti:

“Terör örgütü yöneticisi denmesinden tabii ki üzüldüm ve rahatsız oldum. Kendisi de çok yaralanmış ki ‘Bu suçlama benim için en büyük ceza’ diyor. Katılıyorum. Sonunda beraat etse bile büftandır.”



'Arkadaşlarım tertemizdir'



Özkök, komutanlık ettiği silah arkadaşlarından ve ailelerinden kendisine yönelik eleştirileri yanıtlarken de şöyle konuşmuştu:

“Kimseye ne kızıyorum ne de suçluyorum. Herkes tabii kendine göre düşünce tarzı içinde. Görüşler başka başka. Herkes bir şey söyler ama gerçekler bir şekilde ortaya çıkar. Arkadaşlarımın hepsi tertemizdir. Ben hiçbirini suçlamadım, şikâyet etmedim ve haklarında kötü bir şey söylemedim. Onlar ne derlerse, gönülleri hoş olsun."